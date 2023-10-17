В США полицейский при досмотре убил человека, отбывшего 16 лет по ложному обвинению

Помощник шерифа в штате Джорджии при досмотре автомобиля застрелили афроамериканца, который до этого пробыл 16 лет в тюрьме по ложному приговору. Об этом сообщает AP со ссылкой на Бюро расследований Джорджии.

Автомобиль мужчины остановили для проверки документов. По данным бюро расследований, мужчина начал вести себя агрессивно после того, как ему сообщили, что его арестовывают. Полицейский сначала применил к мужчине дубинку и электрошокер, тот продолжил вести себя агрессивно — в результате он был застрелен помощником шерифа.

Убитого звали Леонард Аллен Кюр. Ему было 53 года. В 2003 году его осудили за вооруженное ограбление аптеки в штате Флорида. С учетом имевшихся судимостей за грабеж и другие преступления его приговорили к пожизненному заключению.

Однако в 2020 году мужчина вышел на свободу после проверки экспертной комиссии, которая выяснила, что у него было надежное алиби, которое суд не учел. При этом физические свидетельства о его причастности к ограблению отсутствовали.

В 2020 году при задержании полицейским в США погиб темнокожий мужчина Джордж Флойд. Полицейский стоял коленом на его шее на протяжении почти десяти минут. После смерти Джорджа Флойда по США прокатилась волна протестов. Виновного в его гибели полицейского осудили на 20 лет тюрьмы.

Анастасия Ларина