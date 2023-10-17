На Кубани отменили запрет на контакт с бездомными животными
В Краснодарском крае снова официально разрешено контактировать с бездомными животными. Соответствующие изменения в региональное законодательство подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Фото: Loon
В постановлении указано, что теперь снова можно возвращать животных без владельцев в места, в которые ранее было запрещено. При этом запрет на их кормление остается в силе.
В марте власти региона запретили до 2029 года кормить и гладить бездомных животных. Краснодарские зоозащитники устраивали массовый пикет, призывая отменить закон.
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