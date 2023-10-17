После дождя и снега нижегородцам пообещали гололед

В Нижегородской области в ближайшие три часа из-за погодных изменений и мокрого снега возможен гололед, сообщает региональное управление МЧС РФ.

По данным управления, гололед сохранится и ночью 18 октября. Жителей призывают ограничить использование автотранспорта. Держаться в стороне от ЛЭП, деревьев и слабоукрепленных конструкций

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгород в ночь на 17 октября шел дождь. Днем начался мокрый снег и ветер. Жители уже жалуются на обрыв проводов и отсутствие электричества. Упавшие деревья перекрывают движение по городским улицам.

Андрей Репин