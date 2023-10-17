Топ-менеджеров завода имени Свердлова начали судить за взятки в Москве

Пресненский райсуд Москвы приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела о коррупции, имевшей место на федеральном казенном предприятии (ФКП) «Завод имени Я.М. Свердлова». Это расположенный в Дзержинске крупный производитель взрывчатки, боеприпасов и спецхимии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор ФКП Юрий Шумский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший гендиректор ФКП Юрий Шумский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обвинение по ч. 6. ст. 290 УК РФ в получении взяток особо крупном размере предъявлено трем фигурантам – бывшему руководителю дивизиона «Спецхимия» Ростеха Юрию Зозуле, бывшему гендиректору завода Юрию Шумскому и его первому заместителю Олегу Корпатенкову – он, будучи обвиняемым по уголовному делу, продолжает работать на госпредприятии.

Управленцев оборонного предприятия и вышестоящего холдинга задержали в сентябре 2022 года. Как писал «Ъ», Следственный комитет заподозрил их в том, что на заводе имени Свердлова была организована система получения откатов от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также контрагентов, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам. Для этого в сделки включались цепочки посредников, благодаря которым удавалось искусственно увеличивать стоимость взрывчатых веществ. Изначально суммы взяток исчислялись в десятки миллионов рублей.

Иван Сергеев