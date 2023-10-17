Уральский банк «Точка» купил разработчика сервиса для продавцов на маркетплейсах

Уральский банк «Точка» стал владельцем 100% разработчика компании EcomCom. Стартап из сферы e-commerce станет частью сервиса для селлеров «Точка Маркетплейсы», сообщили в пресс-службе компании. В рамках сделки «Точка» выкупила долю инвестгруппы Kama Flow, а также погасила инвестиционный заем EcomCom, полученный от Moscow Seed Fund. Сумма сделки не разглашается.

EcomCom (ООО «Еком Диджитал» и ООО «Архивариус») был основан в 2021 году в Новосибирске. Компания владеет одноименным сервисом для продавцов маркетплейсов, с помощью которого можно размещать товары, принимать заказы и управлять остатками на площадках для онлайн-торговли в одном интерфейсе.

«Точка» была создана в Екатеринбурге в 2015 году на базе филиала «Открытия». В июле 2023 года стало известно, что банк «Траст» продал 90,01% акций екатеринбургского банка «Точка» за 41,5 млрд руб. Для выкупа АО «Точка» топ-менеджмент банка привлек консорциум инвесторов.

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