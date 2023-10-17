Теракт в Брюсселе. Что известно на данный момент

В Брюсселе при задержании застрелен террорист, убивший вчера двух людей. Что известно о теракте — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место убийства шведских болельщиков

Фото: Johanna Geron, Reuters Место убийства шведских болельщиков

Фото: Johanna Geron, Reuters