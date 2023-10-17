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Коммерсантъ FM
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Теракт в Брюсселе. Что известно на данный момент

В Брюсселе при задержании застрелен террорист, убивший вчера двух людей. Что известно о теракте — в подборке «Ъ».

Место убийства шведских болельщиков

Место убийства шведских болельщиков

Фото: Johanna Geron, Reuters

Место убийства шведских болельщиков

Фото: Johanna Geron, Reuters

  • 16 октября вечером перед футбольным матчем между Бельгией и Швецией в Брюсселе исламист убил двух шведских болельщиков. Еще один человек был ранен. В сети появлялись видео, как террорист, вооруженный автоматом и одетый в оранжевую куртку, после стрельбы разъезжает по городу на мопеде.
  • После нападения он записал видео. Он утверждал, что принадлежит к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России) и своими действиями «мстит за мусульман».
  • Утром 17 октября во время перестрелки с полицией террорист был убит. Им оказался Абдесалем Ласуэд, 45-летний иммигрант тунисского происхождения. В ноябре 2019 года он подавал прошение о предоставлении убежища, но получил отказ в октябре 2020 года. Помимо незаконного пребывания в стране он был известен полиции контрабандой людей. По некоторым данным, в Тунисе он был осужден за терроризм.
  • Полиция провела обыск в квартире Абдесалема Ласуэда в коммуне Скарбек и установила двух его сообщников, которых сейчас разыскивает.
  • В Брюсселе сохраняется высший четвертый уровень террористической опасности, по стране введен третий уровень. Делом занимается федеральная антитеррористическая прокуратура.
  • Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвали происшедшее актом терроризма. Мусульманский совет Бельгии осудил убийство болельщиков и призвал власти королевства «действовать с максимальной твердостью» при расследовании.

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