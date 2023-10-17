Банк «Траст» в пятый раз не смог продать 3,69% акций АКРА

Банк «Траст» в пятый раз не смог продать 3,69% акций Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) — аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в процедуре. Об этом сказано в материалах электронной торговой площадки «Фабрикант».

Пакет акций разделен на три лота по 1,23%, начальная цена каждого составляет 21,8 млн руб. Начальная цена всего пакета — 65,4 млн руб.

На предыдущем аукционе, который прошел в мае, пакет акций также был разделен на три равных части. Начальная стоимость каждого лота тогда составляла 27,9 млн руб.

В 2019 году банк «Траст» получил 3,69% АКРА, 9,9% Национального рейтингового агентства (НРА) и 9,9% «Эксперт РА» от «Открытие холдинга». В 2020 году банк продал пакет акций НРА главе агентства Алине Розенцвет за почти 5,3 млн руб.

Петр Бузлаев