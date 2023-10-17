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Депутат гордумы Челябинска задержан по подозрению в передаче взятки

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали депутата городской думы Виталия Паутова. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, челябинский депутат выступил посредником при передаче взятки в размере около 2 млн руб. муниципальным чиновникам от представителей строительной компании за выдачу разрешения на возведение дома.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что информация по задержанию депутата будет позже.

Виталию Паутову 58 лет. С 1998 года избирается в городскую думу Челябинска, где представляет партию «Единая Россия».

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