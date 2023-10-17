В Башкирии семьям 40% городских и 60% сельских детей недоступен отдых вне дома

Семьи более 40% городских детей и более 65% сельских детей в Башкирии не могут позволить себе ежегодно хотя бы одну неделю отпуска вне дома. Такие данные приводятся в докладе Башстата об условиях жизни семей с детьми.

Справиться с неожиданными расходами на срочный ремонт жилья, замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги не могут семьи 41,6% городских и 62,1% сельских детей до 15 лет. Замена самой простой мебели недоступна семьям, в которых воспитываются 40% городских и 60,5% сельских детей. У 30% городских и 26,7% сельских детей родители не могут покупать каждому члену семьи даже по одной паре обуви на каждый сезон. Новую одежду вовремя не покупают в семьях 7,9% городских и 11,3% сельских детей.

Возможности приглашать гостей на праздники (день рождения и Новый год) лишены семьи 17,9% городских и 34,9% сельских детей. Свежие фрукты круглый год не могут купить родители 14% городских и 14,2% сельских детей. Мясо, птица, рыба или полноценное вегетарианское питание раз в два дня недоступны для семей 7,4% городских и 5,9% сельских детей. В городах 8,8% семей не могут купить жизненно необходимые лекарства, в селах показатель составляет 16,1%.

У многих детей нет условий для полноценного развития, отмечается в исследовании. Так, более чем 34% городских и 42% сельских детей лишены возможности провести семидневные каникулы вне дома. Около 62% детей в городах и почти 45% в селах не имеют доступа к спортивным снарядам (турнику, шведской стенке и др.). У 21,9% городских и 14,7% сельских детей нет снаряжения для активного отдыха вне дома (велосипедов, роликовых коньков и т.д.). Посещать платные кружки не могут 37,3% городских и 49,4% сельских детей. Участвовать в школьных платных мероприятиях не могут 21,3% городских и 28,3% сельских детей.

Наталья Балыкова

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