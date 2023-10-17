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Коммерсантъ FM
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Продажи коньяка в РФ в январе—сентябре выросли на 10,5%

За первые девять месяцев 2023 года продажи коньяка в России составили 9,7 млн декалитров (дал), что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи водки составили 55,6 млн дал, снизившись год к году на 0,3%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В службе подсчитали, что с января по сентябрь этого года россияне купили 162,4 млн дал алкогольной продукции, что на 4,4% больше, чем за первые девять месяцев 2022 года. В этом показателе Росалкогольтабакконтроль не учел продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также алкоголя в системе общепита, передает агентство.

Сообщается, что в сентябре объем розничных продаж алкоголя в России составил 18,2 млн дал, увеличившись на 5,9% в годовом выражении. Реализация водки в сентябре снизилась на 1,7% год к году, до 6,3 млн дал. Продажа спиртных напитков в РФ за месяц составила 9,6 млн дал, что на 2,2% больше, чем в сентябре 2022 года, сообщает ведомство.

За первые девять месяцев 2023 года продажи виноградных вин в России составили 41,9 млн дал (+5,9% год к году), в сентябре — 4,6 млн дал (+9,3%). Объем реализации игристых вин с января по сентябрь достиг 13,4 млн дал (+9,9%), в сентябре — 1,3 млн дал (+15,9%). По данным службы, продажи плодовых вин за девять месяцев выросли до 9,1 млн дал (+18,2%), за сентябрь — до 964,9 тыс. дал (+24,2%), ликерных вин — до 881,3 тыс. дал за девять месяцев (+75%) и до 96,4 тыс. дал (+24,3%) в сентябре.

Реализация слабоалкогольной продукции с января по сентябрь 2023 года увеличилась на 17,5%, до 12,9 млн дал. В сентябре этот показатель составил 1,4 млн дал (+20,9%), следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В связи с ростом акцизов, удорожанием импортных материалов и логистики крупнейшие алкогольные компании России попросили Минфин поднять с 2024 года минимальные цены на водку на 7%, до 301 руб. за бутылку 0,5 л в рознице. По мнению экспертов, преодоление отметки в 300 руб. на водку может привести к стагнации рынка.

Подробнее — в материале «Водка крепчает».

Эрдни Кагалтынов

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