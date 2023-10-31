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Коммерсантъ FM
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Леса особой прозрачности

Устойчивые закупки в России требуют общего признания

Российские лесопромышленные компании применяют инструменты устойчивого развития в цепочках поставок прежде всего для соответствия международным требованиям к индустрии. Делать это компаниям в России мешают высокие затраты и отсутствие четких критериев оценки результатов применения таких требований, считают аналитики Kept. Стимулом для участников рынка может стать появление отраслевых стандартов и требований к ответственным закупкам компаний.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Выдержать стандарт

В России, несмотря на внешние экономические санкции, зеленая повестка сохраняет свою актуальность для крупного бизнеса. Особенно это актуально для лесопромышленного комплекса (ЛПК), находящегося под пристальным вниманием заинтересованных сторон в части выполнения экологических требований. Самый распространенный инструмент устойчивого развития, который использует отрасль,— сертификация ответственного лесопользования. Ведущими международными организациями в этой сфере стали FSC и PEFC. Выданный ими сертификат подтверждает следование компании базовым требованиям устойчивого развития в сфере лесоуправления и цепочек поставок древесины и продукции. Такие сертификаты получили все крупнейшие игроки российского ЛПК, благодаря чему за последние десять лет Россия вышла на первое место по объему сертифицированных лесных массивов. Но в 2022 году FSC и PEFC приостановили свое сотрудничество с российским бизнесом, и сейчас в России действует только внутренняя система сертификации «Лесной эталон». Несмотря на это, российские лесопромышленные компании по-прежнему придерживаются международных стандартов.

Принципиальный подход

Растущие международные требования к устойчивым поставкам коснутся и российских компаний. России уже в ближайшей перспективе необходимо создать регуляторную базу и адаптировать соответствующие международные нормы под национальные реалии, считают эксперты Лаборатории устойчивых решений Kept. Они замечают, что отечественные игроки заметно отстают от западных конкурентов в использовании таких практик, хотя большинство российских крупных предприятий утвердили требования к поставщикам о соответствии ESG-стандартам, а также проводят их ESG-оценку.

Принципы устойчивого развития в цепочках поставок в лесной сфере сегодня, по результатам ESG-рэнкинга агентства RAEX, наиболее глубоко применяет производитель фанеры «Свеза». Компания использует все четыре этапа управления цепочками поставок в рамках международных ESG-принципов: партнерство, корректировка и улучшение, мониторинг и оценка, а также коммуникация.

Марина Корельская, менеджер по сертификации цепочек поставок направления «Лесообеспечение» ООО «Свеза-Лес», рассказывает, что семь комбинатов группы получают сырье — фанерный кряж — из 23 регионов России, используя древесину лишь из проверенных источников. Неприемлемыми вариантами для использования являются: незаконно заготовленная древесина без ЛесЕГАИС, древесина, заготовленная с нарушением прав человека, полученная из лесов высокой природоохранной ценности, лесов, переводимых в плантации, а также генетически модифицированных насаждений. «В цепочках поставок группы "Свеза" именно поставки древесного сырья связаны с высокими экологическими и социальными рисками. Снижение рисков возможно лишь при прозрачности и прослеживаемости поставок за счет выстраивания партнерских отношений с поставщиками»,— отмечают в компании.

Для проверки поставщика компания проводит комплекс мероприятий: от камеральной проверки до заключения договора, от полевой проверки до начала поставок, заканчивая интервью с работниками контрагента и другими заинтересованными сторонами. Это могут быть, например, представители лесничеств или коренных народов. Более 60% партнеров компании базируются в регионах присутствия соответствующих фанерных комбинатов. «Благодаря постоянному мониторингу и контролю компании удается отследить не только легальность происхождения сырья до уровня "Лес", но и исключить риски смешивания в цепочках поставок, а также управлять рисками в части нарушения социальных и экологических требований лесопользования»,— отмечает госпожа Корельская. Также, по ее словам, сохранять прозрачность взаимодействия с партнерами помогает ужесточение требований российского лесного законодательства и использование системы ЛесЕГАИС. Менеджер подчеркивает, что наивысшим уровнем развития ответственной цепочки поставок для «Свезы» является достижение с поставщиками партнерских отношений. «Благодаря такому подходу мы совместно ищем пути решения для улучшения процесса, в том числе через постоянный мониторинг, выявление рисков и управление ими»,— говорит она. В компании замечают, что внедрение ESG-принципов требует значительных ресурсов.

В Segezha Group отмечают, что инклюзивность и устойчивость цепочки поставок также являются одним из целевых ориентиров утвержденной в 2021-м стратегии в области ESG до 2025 года. Документ предусматривает: разработку и принятие Кодекса поведения поставщиков, вхождение в рейтинги ESG на уровне не ниже международных конкурентов, запуск автоматической системы диспетчеризации лесозаготовки АСД «СегежаЛес» в 100% арендных участков и системы ЛесЕГАИС, проведение лесоустроительных работ в соответствии с федеральным десятилетним планом. Основное внимание компании направлено на ответственность и прозрачность закупок, нетерпимость к неэтичному поведению поставщиков.

Аналогичной позиции придерживаются в «Илиме». «Мы гарантируем, что используемая древесина не является незаконно заготовленной, при заготовке древесины не нарушаются традиционные (обычные) и гражданские права, лесозаготовки не ведутся на лесных участках, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования»,— говорят там. Также компания следит, чтобы сырье не происходило из особо охраняемых лесов и не включало виды, находящиеся под угрозой исчезновения и защитой СИТЕС, при заготовке, хранении и транспортировке древесины не нарушались трудовые права и был обеспечен низкий риск смешивания с материалами другого происхождения.

На Архангельском ЦБК также отмечают, что, несмотря на уход из РФ международных сертифицирующих организаций, компания в полном объеме выполняет обязательства ответственного лесопользования на арендованных участках и контроля за легальностью происхождения древесного сырья для производства. Эти параметры включены в политику предприятия в области устойчивого развития, отмечают там.

На фоне деклараций

Впрочем, как указывают в Kept, распространение практик ответственных закупок в российской промышленности в целом замедлилось и часто используется формально. «Проверка поставщиков в большинстве случаев проводится лишь в тестовом режиме и охватывает малую часть контрагентов. Большинство поставщиков не видят целесообразности в прохождении ESG-оценки: они не понимают важности устойчивого развития и не имеют внешних стимулов для внедрения ответственных практик в свою деятельность»,— указывают эксперты. Существующим же вариантам ESG-оценки цепочек поставок не хватает прозрачности и четких критериев, которые бы признавались всеми участниками рынка. По мнению аналитиков Kept, основным стимулом для развития устойчивых поставок должна стать интеграция ESG-оценок в закупочные процедуры, что окажет непосредственное влияние на принятие решения о закупке у конкретного поставщика, а также развитие общеотраслевых стандартов.

Ольга Матвеева

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