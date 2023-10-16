Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимального уровня

Власти Бельгии назвали терактом стрельбу в Брюсселе, в результате которой погибли два гражданина Швеции. Это произошло незадолго до начала матча между Бельгией и Швецией, который в итоге был остановлен. Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимального четвертого уровня.

Как пишет местное издание Sudinfo, нападение произошло примерно в 19:15 по местному времени (20:15 по московскому), то есть примерно за 1,5 часа до начала матча квалификации чемпионата Европы. Убитые, по данным СМИ,— шведские болельщики. Мужчина выложил видео в соцсетях, где признался, что совершил нападение и что он является членом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). О его задержании не сообщалось.

Премьер Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования премьеру Швеции Ульфу Кристерссену в связи с терактом. На своей странице в соцсети X он призвал жителей Брюсселя к бдительности. Кризисный центр рекомендовал им не выходить из дома на улицу без необходимости.

Министр иностранных дел Бельгии также назвала произошедшее терактом. «Я в ужасе от террористического акта, унесшего две жизни в самом центре Брюсселя. Для борьбы с радикализмом должны быть мобилизованы все необходимые средства»,— написала она в соцсети X.

Матч между Бельгией и Швецией прекращен, однако полиция не выпускает болельщиков со стадиона. По данным телеканала LN24, футболисты шведской сборной отказались выйти на поле после того, как узнали о произошедшем. Матч был остановлен после первого тайма. На тот момент счет составлял 1:1.

Леонид Уварчев