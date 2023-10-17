Таможенника осудили по итогам ремонта

К восьми годам лишения свободы Преображенский суд Москвы приговорил бывшего начальника отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) России Сергея Алексеева. Ему вменялось в вину получение взятки в размере 2 млн руб.: деньги высокопоставленный чиновник, по версии следствия, получил от одной компании-подрядчика за беспрепятственную приемку ремонтных работ, выполненных в помещениях тылового отдела в ЦЭТ. Сам господин Алексеев вину так и не признал, вместе с адвокатами он намерен подать апелляционную жалобу.

На оглашение приговора в Преображенский суд столицы прибыли родные и близкие Сергея Алексеева, который ожидал начала судебного заседания в коридоре, поскольку еще в ходе предварительного следствия ему заменили арест на подписку о невыезде. При этом настроение у экс-таможенника и его родных было не оптимистичным — накануне в прениях прокурор попросила признать его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (сопряженное с вымогательством получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и приговорить к 12 годам колонии строгого режима.

Гособвинение считало доказанным, что в январе 2021 года Сергей Алексеев обратился к представителю строительной организации, ремонтировавшей помещения его отдела тылового обеспечения, с требованием передачи ему 2 млн руб. из 200 млн руб. бюджетных средств, перечисленных подрядчику по контракту, за беспрепятственное подписание акта приемки выполненных строительно-монтажных работ. При этом господин Алексеев, по материалам дела, предупредил руководство строительной компании, что в случае отказа он не только не подпишет акт выполненных работ, но и инициирует расторжение государственного контракта, следствием чего станет внесение организации в реестр недобросовестных подрядчиков.

Представители строительной организации не стали спорить с таможенником, но его требование им не понравилось. Поразмыслив, они обратились с заявлением в ФСБ России, после чего все их переговоры о предстоящей даче взятки Сергею Алексееву проходили под контролем оперативников.

Передача денег состоялась в помещении ЦЭТ 17 февраля 2021 года. После этого, как только таможенник вышел из проходной, он был задержан сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России. Правда, заметив приближающихся чекистов, он успел выбросить пакет с деньгами в снег. Но заметившие это оперативники подобрали пакет и предъявили к опознанию находившиеся там деньги предполагаемому взяточнику. Таможенник, впрочем, до конца делал вид, что пакет не имеет к нему отношения.

По мнению прокурора, вина Сергея Алексеева в получении взятки была полностью доказана в ходе состоявшегося процесса. В частности, о намерении получения денег, отметила гособвинитель, свидетельствовали многочисленные распечатки телефонных переговоров, приобщенные к делу. А о том, что подсудимый прикасался к полученным деньгам, свидетельствовали результаты экспертизы и показания свидетелей, заметивших, как таможенник покидал служебное помещение с целлофановым пакетом в руках.

На позицию Сергея Алексеева эти доводы обвинения впечатления не произвели, и он до конца процесса настаивал на своей невиновности. Подсудимый, в частности, утверждал, что не имел возможности повлиять на одобрение акта приемки выполненных строительно-монтажных работ, поскольку не имел на то соответствующих полномочий. В связи с этим, к слову, адвокат подсудимого Шамиль Шихшаидов говорил, что в данном случае если экс-таможенника и можно в чем-то обвинять, то в мошенничестве, за которое предусматривается меньшее наказание.

Защитник также указывал, что из приобщенных к материалам дела медицинских справок следует, что у Сергея Алексеева диагностирован диабет, из-за чего он нуждается в регулярном приеме доз инсулина. Также, по словам адвоката, подсудимый страдает и гипертонией, что, по мнению господина Шихшаидова, серьезно осложнит пребывание его подзащитного в заключении.

В итоге председательствующий на процессе Андрей Кузнецов посчитал доводы гособвинения вполне убедительными. Признав подсудимого виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ, судья приговорил экс-таможенника к несколько меньшему сроку, чем просила прокурор,— к восьми годам колонии строгого режима. При этом в качестве дополнительного наказания на господина Алексеева наложен штраф в размере 1,1 млн руб. Имущество осужденного — долю в квартире в многоэтажке Наро-Фоминского района, иномарку и средства на счетах — суд распорядился оставить под арестом до рассмотрения иска ЦЭТ к своему бывшему сотруднику, который будет рассмотрен в гражданском суде.

После оглашения резолютивной части приговора в зал вошли конвоиры, которые надели на экс-таможенника наручники и завели его в «аквариум». В этот момент заплакали стоявшие рядом жена и дочери Сергея Алексеева. Уже на выходе из суда адвокат осужденного заявил “Ъ”, что по-прежнему уверен в неправильной квалификации действий подзащитного, в связи с чем намерен обжаловать приговор.

Алексей Соковнин