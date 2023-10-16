Forbes: Минфин намерен расширить список льгот для бизнеса после остановки СИДН

Forbes со ссылкой на источники в деловом и экспертном сообществах сообщил, что Минфин рассматривает расширение списка льгот, которые сохранятся при разрыве 8 августа Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с «недружественными странами». По данным издания, на заседании экспертного совета Комитета по бюджету и налогам Госдумы 12 октября в том числе обсуждались меры по сохранению сниженных ставок по платежам в пользу международных грузоперевозчиков и льгот по выплате долгов западным инвестфондам.

Forbes пишет, что Минфин не возражает против таких предложений и планирует сохранить льготы на платежи за международные перевозки до 2024 года. СИДН снижали ставку с 10% до 5% или вовсе исключали ее. Минфин также намерен разрешить погасить долги перед западными инвестфондами и длящиеся долговые обязательства по прежним налоговым условиям. При разрыве СИДН с недружественными странами налоговая ставка увеличилась до 20%. До этого выплата процентов не облагалась налогом вовсе.

В конце сентября Минфин принял решение сохранить налоговые льготы на шесть видов выплат в недружественные страны: на проценты по кредитам, лицензионные платежи за программные обеспечения, не имеющие аналогов в России, аренду самолетов и страховые выплаты по ней, а также на покупку морских судов. При выплате налогов компании смогут пользоваться положениями, действительными до приостановки СИДН. Налоговые соглашения позволяли снизить налог на дивиденды с 15% до 5–10%, а на проценты по займам — с 20% до 0%.

8 августа президент Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий действие СИДН. Согласно указу, соглашение разорвано с 38 государствами, которые поддержали санкции в отношении России, начавшиеся с февраля 2022 года.