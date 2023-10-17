Двигатель внутреннего строительства

Предприятие «ОДК — Пермские моторы» готовится построить учебный центр и жилье для своих сотрудников в Перми. Объекты разместятся в том числе на месте аварийных домов. Городские власти уже начали процедуру смены зонирования территории, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна, Чкалова и Комсомольским проспектом. В мэрии уточняют, что стройка будет вестись в рамках приоритетного инвест­проекта, а в ОДК-ПМ свои планы не комментируют. Эксперты называют возведение учебного центра и жилья для сотрудников ОДК-ПМ хорошим вариантом развития территории, но полагают, что предприятие могло бы выбрать для них и другие площадки, а здесь бы хорошо вписались многоквартирные дома.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

На недавнем заседании комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела заявление администрации Перми о смене зонирования в центральной части города. Мэрия предложила установить территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 в двух кварталах, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна, Чкалова и Комсомольским проспектом. Сейчас 11 участков на этой территории (2,43 га) входят в зону жилой застройки Ж-2 с разрешенной высотностью не более шести этажей. «Акционерным обществом „ОДК — Пермские моторы“ реализуется приоритетный инвестиционный проект в целях создания учебного центра и жилья для работников на территории, ограниченной ул. Куйбышева, Коминтерна, Чкалова и Комсомольским проспектом»,— сообщили в администрации Перми. В мэрии отметили, что «ОДК — Пермские моторы» — одно из крупнейших промпредприятий Перми и такие инвестпроекты важны для развития города.

Согласно 2ГИС, площадку занимают подстанция скорой помощи, административные строения, малоэтажные жилые дома, комплекс зданий ТЦ «Хоровод». В городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что в 2023 году снесли аварийные многоквартирные дома по ул. Коминтерна, 12 и 14а. На конец года запланирован снос аварийного дома на ул. Куйбышева, 104. Дома по ул. Чкалова и Комсомольскому проспекту не включены в перечень аварийных домов, подлежащих сносу. В краевом минэке обратили внимание, что в региональное Агентство инвестиционного развития заявка от ОДК-ПМ на реализацию инвестпроекта по этой территории не поступала. В ОДК-ПМ и центральном офисе ОДК планы строительства учебного центра и жилья не прокомментировали.

По данным «Ъ-Прикамье», территория, планируемая под объекты ОДК-ПМ, ранее рассматривалась под жилую застройку, но потом планы властей на нее изменились. «Говорят, „ОДК — Пермские моторы“ собирались построить там общежитие для своих работников»,— поделился источник на девелоперском рынке, добавив, что застройщики рассчитывали на жилую застройку земли под снесенными домами.

АО «ОДК-ПМ» вместе с конструкторским бюро АО «ОДК-Авиадвигатель» входят в состав научно-производственного комплекса «Пермские моторы», который является частью Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха». Комплекс специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий. В апреле сообщалось, что «Ростех» откроет в Перми производственно-учебный центр, который будет готовить по 2 тыс. мультиквалифицированных рабочих ежегодно. Тогда же губернатор Дмитрий Махонин и индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров. Как отмечали в ГК «Ростех», в связи с ростом производственных программ к 2030 году число сотрудников предприятий «Ростеха» в Прикамье должно вырасти не менее чем на 50% (сейчас на девяти предприятиях «Ростеха» в регионе трудоустроено более 30 тыс. человек). Место строительства производственно-учебного центра не раскрывалось.

В Новых Лядах для ракето- и авиастроителей из «Протон-ПМ» и ОДК-ПМ также возведут жилье. По проекту инновационного кластера «Технополис Новый Звездный» там появится ЖК «Новый Звездный». Комплекс будет рассчитан на четыре 9- и 10-этажных дома на 432 квартиры.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин отметил, что возведение учебного центра и жилья для сотрудников ОДК-ПМ в кварталах возле ул. Чкалова — хороший вариант развития территории. В то же время учебные и жилые объекты для сотрудников ОДК-ПМ можно было разместить и на других свободных участках вблизи «ОДК — Пермские моторы». Для этих объектов предприятия необязательно выделять территорию в жилой зоне, полагает господин Занин. «Это место для застройки, в том числе жилой, очень интересное и перспективное. Локация „Тихого Компроса“ хорошая, и жилье здесь было бы востребовано»,— считает гендиректор «Пермглавснаба» .

Экс-гендиректор «Пермских моторов» Виктор Кобелев обратил внимание, что возвести учебный центр и жилье для сотрудников ОДК-ПМ предполагается в традиционном для предприятия месте. Раньше у «Пермских моторов» действовало много общежитий для работников, например одно из них находилось на ул. Куйбышева, 105. Общежития располагались в пешей доступности от завода, но потом их ликвидировали. Проект «ОДК — Пермские моторы» собеседник назвал «очень правильным». «По планам „Ростеха“ и действующей под ним Объединенной двигателестроительной корпорации, у нас ежегодно на пермскую площадку должно привлекаться около 3 тыс. сотрудников — рабочих, инженеров и других. Для кого-то из этих работников надо будет строить жилье»,— рассуждает Виктор Кобелев.

Евгения Ахмедова