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Коммерсантъ FM
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В ОАЭ за год открылась 1 тыс. российских компаний

За минувший год в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) появилась 1 тыс. российских компаний. Об этом рассказала генеральный директор рекрутинговой компании Propersonnel Татьяна Долякова на четвертой в 2023 году встрече закрытого клуба «Ъ», посвященной теме женского взгляда на бизнес в эпоху турбулентности.

По мнению госпожи Доляковой, текущая обстановка открывает уникальные возможности для российских специалистов. «Эмираты — это страна, где сейчас очень активно развивается экономика и где не хватает людей. Мы даже не берем геополитику — экономически сложилось, что нас туда "развернуло". Это новая возможность работать, привнести туда свои знания».

По словам руководителя Propersonnel, благодаря «культурному коду» открывающиеся в ОАЭ компании берут на работу русскоговорящих топ-менеджеров. «Как выяснилось, у всех очень хорошее образование, знание языка. Это дало рывок и для их экономики, и для наших специалистов».

Россияне востребованы в ОАЭ, причем во многих отраслях, добавила Татьяна Долякова. «Уехать и поработать там в "экспат", а затем вернуться с новыми навыками и знаниями — это большое преимущество, раньше не было такой возможности. Выезжали люди только с уникальными компетенциями, как программисты, которых брали в Америку, или врачи. Была так называемая talent visa (виза для квалифицированных кадров.— "Ъ"). Сейчас востребована любая отрасль — недвижимость, ритейл, хорека, диджитал. Причем не нужен опыт работы, ты можешь быть просто активным»,— резюмировала госпожа Долякова.

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