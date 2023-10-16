Минфин предложил повысить минимальную цену на водку до 299 руб.

Минфин предложил с 1 января 2024 года повысить минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Согласно проекту документа, водка будет стоить минимум 299 руб. за 0,5 литра, бренди — 403 руб., коньяк — 556 руб. за пол-литра. Проект приказа опубликован на портале нормативных актов.

Сейчас минимальная цена водки в розницу составляет 281 руб., бренди — 375 руб., коньяка — 517 руб. Минимальную отпускную цену на водку предлагается установить на уровне 246 руб. (против 229 руб.), оптовую — 256 руб. (против 238 руб.) за пол-литра. Минимальная отпускная цена на бренди повысится с 289 до 311 руб., оптовая — с 304 до 327 руб., на коньяк — с 397 до 427 руб., оптовая — с 419 до 450 руб.

«При разработке проекта приказа принимались во внимание также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов»,— говорится в пояснительной записке.

Минфин также предлагает включить ром в перечень алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная цена в рознице, и установить его минимальную цену в рознице на уровне 403 рубля за пол-литра.

На бизнес крупнейших производителей алкоголя давят растущие акцизы, удорожание импортных материалов и логистики. Как говорили источники «Ъ» в материале от 12 октября, минимальные цены на водку могли вырасти на 7%, до 301 руб. за бутылку 0,5 л в рознице. По словам экспертов, такое повышение могло сказаться на спросе.

Подробнее — в материале «Водка крепчает».

Анастасия Ларина