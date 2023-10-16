Представительство ЕС в России возобновляет фестиваль европейского кино в Москве

Представительство Европейского союза в РФ возобновляет фестиваль европейского кино, который в этом году пройдет онлайн с 1 по 15 ноября. Об этом на брифинге в Москве рассказал посол ЕС в России Ролан Галараг.

Кинофестиваль под эгидой Европейского союза проводится в России уже 15 лет, однако в 2022 году эта традиция была прервана из-за ввода российских войск на Украину и политической напряженности между ЕС и РФ. В этом году проведение фестиваля решено возобновить. По словам господина Галарага, «на сегодняшний день политическая ситуация не изменилась, отношения ЕС и России не улучшились, однако мы считаем, что, несмотря на это, место для культурного взаимодействия остается, как и интерес народов Европы и России к диалогу друг с другом».

В этом году фестиваль во второй раз пройдет в онлайн-формате. Предыдущий такой опыт в 2021 году оказался успешным: за 32 дня фильмы программы посмотрело 30 тыс. человек из 80 российских городов. Откроется киносмотр 26 октября в московском кинотеатре «Иллюзион» офлайн-показом комедии «Рамона» испанского режиссера Андреа Баньи — такой выбор обусловлен тем, что сейчас именно Испания председательствует в ЕС. Соответственно, фильмом закрытия станет бельгийская картина «Король бельгийцев» Питера Бросенса и Джессики Вудворт в честь следующей страны-председателя.

Помимо них в программу фестиваля входят еще 19 игровых, документальных и анимационных лент из 25 европейских стран, в том числе Германии, Франции, Италии, Чехии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и других, а также две копродукции: «Китобой» Филиппа Юрьева производства России, Польши и Бельгии и «Уроки фарси» Вадима Перельмана производства России, Германии и Беларуси (обе картины выходили в отечественный прокат в 2020 и 2021 году соответственно). Все фильмы будут доступны к показу на языке оригинала с русскими субтитрами в онлайн-кинотеатре Coolplay. Господин Галараг подчеркнул, что для их демонстрации соблюдены все формальности, требуемые российским законодательством.

С февраля 2022 года число культурных коопераций между Россией и ЕС резко сократилось, и фестиваль станет одной из первых попыток снова их наладить. В будущем представительство надеется возобновить и проведение других мероприятий на территории России, хотя считает «маловероятным» личное участие в них конкретных деятелей культуры.

Юлия Шагельман