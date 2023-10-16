Пробег на б/у авто в Воронежской области скручен в среднем на 60 тыс. км. — аналитики

При продаже поддержанных машин в Воронежской области их пробег скручивается, в среднем, на 60 тыс. км. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» по итогам проведенного в регионах исследования в компании «Автотека» (сервис «Авито» по проверке истории автомобилей).

Как сообщили в компании, по данным отчетов о проверке автомобилей с пробегом, полученных в январе-сентябре 2023 года, пробег, в среднем, чаще всего скручивали у шестилетних машин. Автомобили старше десяти лет в исследовании не участвовали.

Наименьшее число скручивания пробега, по оценке аналитиков компании, в массовом сегменте фиксируется у автомобилей Chery, Mazda, Honda и Lifan. В премиуме — у Infiniti, Lexus, Land Rover.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте