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Коммерсантъ FM
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Немецкий производитель стройматериалов Xella продал единственный завод в России

Немецкая компания Xella Group, которая занимается производством стройматериалов, продала предприятие в России — производителя автоклавного бетона «Исткульт Можайск». Предприятие выкупил холдинг «Алфигрупп».

Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, завод «Исткульт Можайск» (ранее «Кселла-Аэроблок-Центр») был единственным юрлицом Xella Group в России. «Исткульт Можайск» производит 500 тыс. куб. м газобетонных блоков в год.

С 2007 года компания выпускала газобетон под немецким брендом Ytong, а с 2022 года — под брендом Istkult. Новый бренд был разработан для строительства жилья и объектов промышленно-гражданского назначения с повышенными требованиями. По словам директора по маркетингу «Алфигрупп» Александра Суднева, Istkult — единственный в России премиальный бренд автоклавного газобетона.

«Алфигрупп» владеет предприятиями «Атакайцемент», «Углегорск-цемент», «Дорогобуж-цемент», Воронежским комбинатом строительных материалов, заводом по производству извести и мела «Эльдако», Брянским заводом по производству силикатного кирпича и Клинцовским силикатным заводом.

Анастасия Ларина

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