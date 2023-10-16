Ничейный счет в турецком отеле

Товарищеский матч с кенийцами в Турции получился для сборной России одним из самых сложных среди всех, что она сыграла в период международной изоляции. Пропустив голы из-за дурацких ошибок, она долго уступала в счете 109-й в мировом рейтинге команде и спаслась лишь в концовке благодаря мячу Ивана Облякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Занимающие скромные позиции в мировой футбольной иерархии кенийцы (в красной форме) заставили сборную России выкручиваться из очень сложного положения

Фото: Михаил Шапаев / РФС Занимающие скромные позиции в мировой футбольной иерархии кенийцы (в красной форме) заставили сборную России выкручиваться из очень сложного положения

Фото: Михаил Шапаев / РФС

Этот матч сборной России с командой, которая тоже не понаслышке знает, что такое исключение из большой футбольной жизни (Международная федерация футбола (FIFA) лишь недавно сняла с кенийцев дисквалификацию за государственное вмешательство в деятельность национальной федерации и нецелевое расходование ею средств), принял гостиничный стадион в турецкой Анталье. И стилистика встречи вполне соответствовала скромному статусу сооружения, если и принимающего игры приличных по уровню соперников, то в рамках комфортных тренировочных сборов на известном курорте, когда фальшь и несуразности еще простительны.

Долго казалось, что оригинальный, скажем так, вариант российской сборной — не то чтобы совсем уж странный, из случайных имен, но и не тот, который тренер Валерий Карпин отправил бы в бой, если бы речь шла о схватке с кем-то посильнее соперника из второй сотни мирового рейтинга, куда более скромного, чем обыгранные в четверг совершенно иным составом камерунцы,— к футболу правильному готов куда лучше. В гол вылился первый же эпизод, в котором россияне отважились на плотный прессинг в зоне атаки. Кенийцы выглядели в эти секунды настолько растерянными, что можно было подумать, будто они всю жизнь играли по правилам, запрещающим оппонентам отбирать мяч на чужой половине. Все вырулило к неловкому пасу Джонстоуна Омурвы прямо на Максима Мухина, который тут же разглядел никем не прикрытого Александра Соболева.

Но вскоре жуткой ошибкой отметилась уже российская команда. Илья Помазун, занявший место в воротах, решил сделать аккуратную передачу Дмитрию Баринову, вряд ли ожидая, что опытный футболист, который как раз имел все шансы появиться в основе даже в матче против гранда, так скверно обработает мяч, не заметив, что сзади коршунами налетают два кенийца. Один из них — Энтони Акуму — счет сравнял.

Дальше тех, кто переживал за сборную России, должны были терзать нехорошие мысли.

Вроде бы десять минут назад кенийцы на ее фоне смотрелись хлипкими и робкими. Но теперь они регулярно идут вперед и регулярно находят свободные зоны — к счастью, пока не внутри штрафной, а возле нее. И везет, что они никак не могут с толком ими распорядиться.

Помощь кенийской сборной подоспела оттуда, откуда не ждали. Сборная России отбилась после нехитрого розыгрыша стандарта, а кенийцы возвращали мяч к воротам Помазуна, едва ли рассчитывая, что создают что-то острое. Ну не видно было, как он может попасть к кому-то из их игроков. Попал к Максуду Джуме, после того как Георгий Джикия, который, по идее, обязан был стать воплощением надежности в центре обороны, сделал ему такую удобную скидку головой, будто и хотел подарить форварду голевой шанс из тех, что упустить практически невозможно.

По ходу своего «изоляционного» цикла сборная России часто испытывала проблемы в матчах с неказистыми противниками, но почти неизменно демонстрировала очень ценное качество — гибкость, хамелеонистость, позволяющую приспосабливаться к обстоятельствам и трансформироваться под них. В турецком матче оно куда-то испарилось.

Во втором тайме российская команда оставалась точно такой же, какой была до него,— почему-то слишком беззубой и безыдейной.

У кенийцев, тоже не ахти каких изобретательных впереди, иногда все-таки что-то склеивалось, и, допустим, прорыв их лидера Майкла Олунги был жутко острым. У россиян долго не склеивалось вообще ничего. Все было в порядке с жесткостью, упрямством, но для команды, уступающей в счете, это так себе плюсики.

Разве что в концовке что-то стало получаться. Но не так уж много, чтобы думать, что кенийцы висят на волоске. Держались они убедительно, а вратарь Бирна Омонди показал, что мандражировать не собирается, взяв непростой удар от Мухина.

Чтобы спастись, сборной России требовалось показать что-то неординарное, контрастирующее с той рутинной игрой, на которую она перешла и от которой никак не могла отказаться. И она на флажке, подкрепившись порцией свежих игроков со скамейки, все-таки успела соорудить нечто, что оказалось для кенийской сборной неприятным сюрпризом. Причем соорудили его игроки, как раз только что вышедшие на замену. Александр Сильянов внезапно сместился со своего левого фланга на правый и оттуда выложил прострел в центр, где мяч караулил Иван Обляков, принесший российской команде ничью.

Алексей Доспехов