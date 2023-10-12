Сборная России потренировалась на «львах»

Сборная России одержала победу в товарищеском матче с Камеруном. В противостоянии с одной из сильнейших команд Африканского континента, участником многих чемпионатов мира, в том числе последнего, который состоялся в 2022 году, все решил единственный гол, забитый Федором Чаловым.

Для сборной России, которая не только лишена возможности участвовать в официальных турнирах, но и испытывает большие трудности с поиском сильных спарринг-партнеров, товарищеский матч с Камеруном был достаточно статусным и, пожалуй, даже главным событием с момента ее отстранения. В Москву приехали одни из признанных лидеров африканского футбола, «Неукротимые львы», и уровень их квалификации не умаляло даже отсутствие двух наиболее звездных игроков — полузащитника Андре Замбо-Ангисса из «Наполи» и нападающего Эрика Шупо-Мотинга из «Баварии».

Кроме того, в запасе остался другой очень известный персонаж в рядах соперника — голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Что касается россиян, то из-за травмы не смог выйти на поле хавбек «Монако» Александр Головин. А еще один легионер — Алексей Миранчук, который мало играет в «Аталанте», не попал в «старт» по решению тренерского штаба.

Вообще, наставник российской команды Валерий Карпин в очередной раз удивил выбором состава. Например, атакующее трио сейчас вместе с выдвинутым на острие Федором Чаловым составили Сергей Пиняев и Иван Обляков. Причем инсайды сразу весьма активно включились в игру, а Обляков даже пробил в штангу из-за штрафной площади после смещения в центр.

Впрочем, довольно скоро и камерунцы нащупали слабости в новой оборонительной линии Карпина.

Сначала Венсан Абубакар воспользовался позиционными ошибками центральных защитников Максима Осипенко и Александра Солдатенкова. В первом случае удар форварда «Бешикташа» пришелся во вратаря Матвея Сафонова, а во втором — за партнерами успел подчистить опорник Данил Глебов. Затем довольно тревожно стало и за зону ответственности левого защитника Александра Сильянова, где он противостоял нападающему «Брентфорда» Бриану Мбёмо. В одном из эпизодов тот вчистую убежал один на один с Сафоновым, но как-то неумело распорядился отличным шансом, и голкипер «Краснодара» легко отвел серьезную угрозу.

В какой-то момент гости полностью завладели инициативой, а у сборной России абсолютно разладилась контригра. Однако концовку первого тайма забрала именно она. Счет мог открыть Далер Кузяев, когда замыкал прострел Сергея Волкова. Сменщику Онаны Фабрису Ондоа просто повезло, что мяч прилетел почти в него. И потом камерунский вратарь ловко отразил удар головой Чалова после навеса Пиняева, который хитро разыграл угловой с Обляковым. Но нападающий ЦСКА был настойчив и сам же добил в ворота мяч, отскочивший от Ондоа. При этом защитник Нуху Толо высоко поднятой бутсой чуть не снял с него скальп.

Несмотря на гол, в перерыве Чалова заменили на Александра Соболева. И спартаковец очень быстро тоже забил — правда, из явного офсайда. А еще в дебюте второго тайма едва не заколотил красивый гол от перекладины Пиняев, когда до него дошел навес Волкова с правого фланга. Но мяч от планки по замысловатой траектории срикошетил в лицевую линию, стукнулся в штангу, и даже Дмитрию Баринову не удалось подстроиться под него, чтобы все-таки отправить в сетку.

Камерунцы также имели явный голевой момент, когда Мбёмо выиграл дистанционную гонку у Сильянова, опять оказался с глазу на глаз с Сафоновым и вновь не нашел ничего лучше, как ударить во вратаря. Но в целом российская оборона уже действовала гораздо более уверенно и слаженно, чем в первой половине. Все подступы к воротам были перекрыты, а опасность возникала только после того, как Сафонов периодически слишком рискованно играл ногами.

Чувствовалось, что для сборной России в этом матче принципиально важен победный результат.

И замены производились не по принципу «дать поиграть всем», а по необходимости удержать или даже увеличить счет. Вполне качественно отработали свой отрезок братья-близнецы Алексей и Антон Миранчуки, которые, что любопытно, одновременно появились на поле. Не испортил обедни и дебютант национальной команды Евгений Харин, а Максим Мухин и вовсе поразил ворота. Жаль, армеец немного залез в офсайд.

Зато сборная до конца выдержала темп и силовую борьбу, которые ей пытались навязать атлетичные камерунцы. В заключительной части матча у них практически не было вариантов избежать поражения. В итоге россияне одержали, наверное, самую значимую для себя победу за последнее время — 1:0.

Александр Ильин