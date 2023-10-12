Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сборная России потренировалась на «львах»

Она обыграла сильную камерунскую команду

Сборная России одержала победу в товарищеском матче с Камеруном. В противостоянии с одной из сильнейших команд Африканского континента, участником многих чемпионатов мира, в том числе последнего, который состоялся в 2022 году, все решил единственный гол, забитый Федором Чаловым.

Предыдущая фотография
Сборной России удалось продавить физически мощную камерунскую команду и забить победный гол после навеса в штрафную площадь

Сборной России удалось продавить физически мощную камерунскую команду и забить победный гол после навеса в штрафную площадь

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Российские болельщики на трибуне во время матча

Российские болельщики на трибуне во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Камерунские болельщицы перед началом матча

Камерунские болельщицы перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий (в центре) перед началом матча

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий (в центре) перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Оперный певец Ильдар Абдразаков выступает перед началом матча

Оперный певец Ильдар Абдразаков выступает перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певец Антон Токарев во время выступления перед началом матча

Певец Антон Токарев во время выступления перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Камерунская болельщица перед началом матча

Камерунская болельщица перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Болельщики на трибуне во время матча

Болельщики на трибуне во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 8

Сборной России удалось продавить физически мощную камерунскую команду и забить победный гол после навеса в штрафную площадь

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Российские болельщики на трибуне во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Камерунские болельщицы перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий (в центре) перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Оперный певец Ильдар Абдразаков выступает перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певец Антон Токарев во время выступления перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Камерунская болельщица перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Болельщики на трибуне во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Для сборной России, которая не только лишена возможности участвовать в официальных турнирах, но и испытывает большие трудности с поиском сильных спарринг-партнеров, товарищеский матч с Камеруном был достаточно статусным и, пожалуй, даже главным событием с момента ее отстранения. В Москву приехали одни из признанных лидеров африканского футбола, «Неукротимые львы», и уровень их квалификации не умаляло даже отсутствие двух наиболее звездных игроков — полузащитника Андре Замбо-Ангисса из «Наполи» и нападающего Эрика Шупо-Мотинга из «Баварии».

Кроме того, в запасе остался другой очень известный персонаж в рядах соперника — голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Что касается россиян, то из-за травмы не смог выйти на поле хавбек «Монако» Александр Головин. А еще один легионер — Алексей Миранчук, который мало играет в «Аталанте», не попал в «старт» по решению тренерского штаба.

Вообще, наставник российской команды Валерий Карпин в очередной раз удивил выбором состава. Например, атакующее трио сейчас вместе с выдвинутым на острие Федором Чаловым составили Сергей Пиняев и Иван Обляков. Причем инсайды сразу весьма активно включились в игру, а Обляков даже пробил в штангу из-за штрафной площади после смещения в центр.

Впрочем, довольно скоро и камерунцы нащупали слабости в новой оборонительной линии Карпина.

Сначала Венсан Абубакар воспользовался позиционными ошибками центральных защитников Максима Осипенко и Александра Солдатенкова. В первом случае удар форварда «Бешикташа» пришелся во вратаря Матвея Сафонова, а во втором — за партнерами успел подчистить опорник Данил Глебов. Затем довольно тревожно стало и за зону ответственности левого защитника Александра Сильянова, где он противостоял нападающему «Брентфорда» Бриану Мбёмо. В одном из эпизодов тот вчистую убежал один на один с Сафоновым, но как-то неумело распорядился отличным шансом, и голкипер «Краснодара» легко отвел серьезную угрозу.

В какой-то момент гости полностью завладели инициативой, а у сборной России абсолютно разладилась контригра. Однако концовку первого тайма забрала именно она. Счет мог открыть Далер Кузяев, когда замыкал прострел Сергея Волкова. Сменщику Онаны Фабрису Ондоа просто повезло, что мяч прилетел почти в него. И потом камерунский вратарь ловко отразил удар головой Чалова после навеса Пиняева, который хитро разыграл угловой с Обляковым. Но нападающий ЦСКА был настойчив и сам же добил в ворота мяч, отскочивший от Ондоа. При этом защитник Нуху Толо высоко поднятой бутсой чуть не снял с него скальп.

Предыдущая фотография
Игрок сборной России Антон Миранчук (справа) и игрок сборной Камеруна Нуу Толо (второй справа) во время матча

Игрок сборной России Антон Миранчук (справа) и игрок сборной Камеруна Нуу Толо (второй справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Игрок сборной России Федор Чалов (слева) и вратарь сборной Камеруна Фабрис Ондоа (справа) во время матча

Игрок сборной России Федор Чалов (слева) и вратарь сборной Камеруна Фабрис Ондоа (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Вратарь сборной Камеруна Фабрис Ондоа (справа) во время матча

Вратарь сборной Камеруна Фабрис Ондоа (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Товарищеский матч по футболу между сборными России и Камеруна

Товарищеский матч по футболу между сборными России и Камеруна

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Игрок сборной России Сергей Волков во время матча

Игрок сборной России Сергей Волков во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Игрок сборной России Сергей Пиняев (слева) и игрок сборной Камеруна Оливье Жюль Нтчам во время матча

Игрок сборной России Сергей Пиняев (слева) и игрок сборной Камеруна Оливье Жюль Нтчам во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 6

Игрок сборной России Антон Миранчук (справа) и игрок сборной Камеруна Нуу Толо (второй справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Игрок сборной России Федор Чалов (слева) и вратарь сборной Камеруна Фабрис Ондоа (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Вратарь сборной Камеруна Фабрис Ондоа (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Товарищеский матч по футболу между сборными России и Камеруна

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Игрок сборной России Сергей Волков во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Игрок сборной России Сергей Пиняев (слева) и игрок сборной Камеруна Оливье Жюль Нтчам во время матча

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Несмотря на гол, в перерыве Чалова заменили на Александра Соболева. И спартаковец очень быстро тоже забил — правда, из явного офсайда. А еще в дебюте второго тайма едва не заколотил красивый гол от перекладины Пиняев, когда до него дошел навес Волкова с правого фланга. Но мяч от планки по замысловатой траектории срикошетил в лицевую линию, стукнулся в штангу, и даже Дмитрию Баринову не удалось подстроиться под него, чтобы все-таки отправить в сетку.

Камерунцы также имели явный голевой момент, когда Мбёмо выиграл дистанционную гонку у Сильянова, опять оказался с глазу на глаз с Сафоновым и вновь не нашел ничего лучше, как ударить во вратаря. Но в целом российская оборона уже действовала гораздо более уверенно и слаженно, чем в первой половине. Все подступы к воротам были перекрыты, а опасность возникала только после того, как Сафонов периодически слишком рискованно играл ногами.

Чувствовалось, что для сборной России в этом матче принципиально важен победный результат.

И замены производились не по принципу «дать поиграть всем», а по необходимости удержать или даже увеличить счет. Вполне качественно отработали свой отрезок братья-близнецы Алексей и Антон Миранчуки, которые, что любопытно, одновременно появились на поле. Не испортил обедни и дебютант национальной команды Евгений Харин, а Максим Мухин и вовсе поразил ворота. Жаль, армеец немного залез в офсайд.

Зато сборная до конца выдержала темп и силовую борьбу, которые ей пытались навязать атлетичные камерунцы. В заключительной части матча у них практически не было вариантов избежать поражения. В итоге россияне одержали, наверное, самую значимую для себя победу за последнее время — 1:0.

Александр Ильин

  • Газета «Коммерсантъ» №191 от 13.10.2023, стр. 12

Темы:

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...