На Ямале всех пациентов с симптомами ОРВИ тестируют на коронавирус

В больницах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) всех граждан с симптомами ОРВИ начали тестировать на коронавирус. В пресс-службе правительства региона объяснили, что это необходимо из-за роста заболеваемости COVID-19.

С начала октября на Ямале коронавирус подтвердился у 158 человек. В больницах находятся восемь пациентов. Это люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Остальные 104 человека лечатся амбулаторно.

В среднем в регионе от COVID-19 в неделю прививаются 870 человек. В целом с начала прививочной кампании иммунизацию прошли 325 тыс. ямальцев. Власти заявляют, что в больницах достаточно отечественного препарата от коронавируса. Кроме того, ведутся работы по закупке еще 13 тыс. доз вакцины, новая поставка ожидается в декабре.

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