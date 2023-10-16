Число обращений в фонд «Защитники Отечества» в Татарстане превысило 3,6 тысячи

В Татарстане с момента открытия местного филиала госфонда «Защитники Отечества» в организацию обратились свыше 3,6 тыс. человек. Об этом в ходе пресс-конференции сказала глава организации в республике Гузель Удачина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сам фонд в Татарстане заработал в июне. Всего, по словам госпожи Удачиной, организация помогла решить 6 тыс. вопросов. Обращения в основном делали военные и их семьи. «Интересовались они в первую очередь вопросами, связанными с выплатами, а также получением удостоверений ветеранов боевых действий»,— отметила госпожа Удачина.

"Ъ-Казань"