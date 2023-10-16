«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Тема первичного размещения акций снова становится популярной в Российской Федерации. Очень интенсивно инвесторы входят в различные кейсы на российском рынке. Что там происходит, чего им ожидать? И куда вложить миллион и более рублей? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с сооснователем компании CB Partnership Владимиром Бахтиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Что происходит на рынке IPO? Какие есть варианты размещений, которые будут перспективными для инвесторов, с вашей точки зрения?

Владимир Бахтин: Тема IPO в России однозначно сейчас развивается, причем бурно. В силу обстоятельств, наверное, это неизбежно. На рынке появилось больше ликвидности, валюту не так выгодно держать, потому что сейчас брокеры взимают ряд дополнительных комиссий. Зарубежные площадки — это небезопасно, потому что есть инфраструктурные санкционные риски. И повсюду трубят об импортозамещении, поэтому на торговую арену выходят новые игроки.

С начала года уже две небольшие компании провели первичное размещение акций. Первая — это Genetico, компания, которая работает в области медицинской генетики и генетических исследований. И вторая — CarMoney, которая выдает займы под залог автомобилей. И 13 октября состоялось, пожалуй, самое долгожданное IPO для российских инвесторов в этом году. Я, безусловно, говорю об Astra.

5% своих акций они разместили на бирже. И этот кейс очень хорошо отражает то, что сейчас происходит на рынке первичных размещений. Почему? 18 раз была переподписка, то есть в 18 раз больше ожидаемого, цена на максимуме, на верхней границе ценовой диапазон 333 руб. за акцию. И в первый день торгов компания прибавила еще 40%. На закрытии торгов в пятницу цена составляла 466 руб. за акцию.

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