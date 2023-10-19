Недетские деньги

Свои первые деньги богатейший человек всех времен и народов Джон Рокфеллер заработал в семь лет, копая соседям картошку. Идол Уолл-стрит Уоррен Баффетт с шести лет зарабатывал, продавая жевательную резинку и кока-колу. Финансовый пророк Рэй Далио, основавший инвесткомпанию Bridgewater Associates, в школьном возрасте работал разносчиком газет, чистил снег, подстригал газоны. Юный Генри Форд чинил конки, а Корнелиус Вандербильт записался моряком. В биографиях известных людей ни разу не встречал упоминаний, когда бы те свои первые деньги получили от родителей за хорошую успеваемость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Чтобы узнать, насколько популярно сегодня такого рода стимулирование детей к хорошей учебе, «Деньги» попросили аналитиков SuperJob опросить родителей. Судя по результатам, лишь каждый десятый родитель платит детям за пятерки, но три четверти поощряют успеваемость подарками и иными материальными благами. Помогает ли это детям ценить образование и деньги, мы спросили психологов и посвятили этой теме статью в нашем номере. Тем же, кто, как юный Джон Пирпонт Морган, интересуется экономикой и финансами, мы публикуем материалы о «мембране Решетникова» и о последствиях повышения ключевой ставки ЦБ, о доходности финансовых инструментов и о промежуточных дивидендах российских компаний, о новостях авторынка, туризма и рынка недвижимости.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин