Недетские деньги
Стоит ли стимулировать школьников материально
Свои первые деньги богатейший человек всех времен и народов Джон Рокфеллер заработал в семь лет, копая соседям картошку. Идол Уолл-стрит Уоррен Баффетт с шести лет зарабатывал, продавая жевательную резинку и кока-колу. Финансовый пророк Рэй Далио, основавший инвесткомпанию Bridgewater Associates, в школьном возрасте работал разносчиком газет, чистил снег, подстригал газоны. Юный Генри Форд чинил конки, а Корнелиус Вандербильт записался моряком. В биографиях известных людей ни разу не встречал упоминаний, когда бы те свои первые деньги получили от родителей за хорошую успеваемость.
Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Чтобы узнать, насколько популярно сегодня такого рода стимулирование детей к хорошей учебе, «Деньги» попросили аналитиков SuperJob опросить родителей. Судя по результатам, лишь каждый десятый родитель платит детям за пятерки, но три четверти поощряют успеваемость подарками и иными материальными благами. Помогает ли это детям ценить образование и деньги, мы спросили психологов и посвятили этой теме статью в нашем номере. Тем же, кто, как юный Джон Пирпонт Морган, интересуется экономикой и финансами, мы публикуем материалы о «мембране Решетникова» и о последствиях повышения ключевой ставки ЦБ, о доходности финансовых инструментов и о промежуточных дивидендах российских компаний, о новостях авторынка, туризма и рынка недвижимости.