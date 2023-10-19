Самый принципиальный инвестор

В сентябре госдолг США преодолел планку в $33 трлн. Создатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates, инвестор, предсказавший финансовый кризис 2008-го, Рэй Далио на этот раз предрек, что проблема американского госдолга окажется проблемой для всего мира, и стал избавляться от долгосрочных облигаций в пользу кэша. Год назад легендарный финансист удалился на покой, но в сложившейся ситуации в свои 74 года вернулся к инвестиционной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэй Далио в день открытия Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, 2014 год

Фото: Bloomberg / Getty Images Рэй Далио в день открытия Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, 2014 год

Фото: Bloomberg / Getty Images

В названиях его книг постоянно повторяется слово «принцип»: «Принципы. Жизнь и работа», «Принципы успеха», «Большие долговые кризисы. Принципы преодоления», «Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражение». Судя по биографии автора, принципы Рэя Далио работают. Он не только автор бестселлеров. Он инвестор с шестидесятилетним стажем, мультимиллиардер, аналитик, создатель хедж-фонда Bridgewater Associates.

Мальчик с чужими клюшками

Он родился в 1949 году в нью-йоркской семье, принадлежащей к среднему классу. Отец, джазовый музыкант Марино Даллолио, играл на саксофоне и кларнете в клубах на Манхэттене. Мать, Энн Даллолио, была домохозяйкой. Зачем Рэймонд (Рэй) Томас Даллолио изменил фамилию на Далио, широкой публике неизвестно.

В школе Рэй учился плохо, уроки делал только под присмотром матери, не любил что-то запоминать. Как и многие американские подростки, рано начал подрабатывать ради карманных денег. Развозил утренние газеты, стриг газоны или расчищал снег перед чужими домами в зависимости от сезона. Рэю было 12, когда ему повезло. Он оказался в нужное время в нужном месте. В гольф-клубе Links. Он подрабатывал там кедди — носил клюшки за игроками. В клубе Links играла в гольф элита. Членами клуба в разное время были, например, герцог Виндзорский (отрекшийся от британского престола Эдуард VIII) и президент США Ричард Никсон. Links был популярен у людей с Уолл-стрит.

Рэю довелось носить клюшки за финансистами Джорджем Лейбом и Дональдом Стоттом. Слушая их разговоры, мальчик решил сам заняться инвестированием. «Это было очень тупо, и мне очень повезло»,— скажет Далио много лет спустя. Взяв все свои сбережения, заработанные в гольф-клубе, и заняв небольшую сумму у отца, Рэй купил акции компании Northeast Airlines. Это была единственная компания, название которой он слышал, чьи акции стоили менее $5 за штуку. Размер его первой инвестиции составлял $300 (покупательная способность доллара в 1962 году была примерно в десять раз выше современной).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новичкам везет. Еще подростком Рэй Далио вложил деньги в акции Northeast Airlines и утроил свой первоначальный капитал благодаря росту курса акций компании

Фото: NCJ / Mirrorpix / Getty Images Новичкам везет. Еще подростком Рэй Далио вложил деньги в акции Northeast Airlines и утроил свой первоначальный капитал благодаря росту курса акций компании

Фото: NCJ / Mirrorpix / Getty Images

Низкая стоимость акций объяснялась плохим финансовым состоянием компании. Летом 1962 года Говард Хьюз, которого член гольф-клуба Links Ричард Никсон называл «самым могущественным человеком в мире», купил за $5 млн 56% акций Northeast Airlines в придачу к 10%, уже имевшимся в его портфеле. Совет по гражданской авиации США одобрил сделку, посчитав, что альтернативой может быть только банкротство компании. Курс акций Northeast Airlines резко вырос. Вложенные Рэем 300 долларов превратились в 900.

По словам самого Далио, биржевая игра его «зацепила». Окрыленный успехом, он решил играть на бирже дальше. И для этого больше узнать о деловом мире США. В журнале Fortune печатались рекламные купоны ведущих компаний. Тем, кто присылал такой купон, компания высылала свой годовой отчет. Рэй отправил такие купоны всем компаниям из списка Fortune 500 (почтальон, приносивший их семье корреспонденцию, был очень недоволен ее количеством).

К моменту окончания школы Далио заработал уже несколько тысяч долларов. Этому в какой-то мере способствовала ситуация на фондовом рынке. С июня 1962 года по февраль 1966 года рынок был «бычьим» (индекс S&P 500 в начале этого периода был в районе 55–60 пунктов, в конце доходил до 94 пунктов).

Учился, женился

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Барбара Далио, жена Рэя Далио и праправнучка Корнелиуса Вандербильта

Фото: SCOTT MORGAN / Patrick McMullan / Getty Images Барбара Далио, жена Рэя Далио и праправнучка Корнелиуса Вандербильта

Фото: SCOTT MORGAN / Patrick McMullan / Getty Images

Главные события в жизни Рэя Далио в первые годы после окончания школы не были связаны с удачными самостоятельными инвестициями.

В 1968 году он закончил школу. В том же году скончалась его мать. Справиться с тяжелой депрессией помогла трансцендентальная медитация, которой он увлекся под влиянием любимой музыкальной группы The Beatles.

Рэй избежал призыва и не попал на войну во Вьетнаме. У него обнаружили гипогликемию (пониженную концентрацию глюкозы в крови).

В колледже Рэй изучал финансы, был одним из лучших учеников. После колледжа поступил в Гарвардскую школу бизнеса. В промежутке поработал летом клерком на телефоне на Нью-Йоркской фондовой бирже. Во время учебы в школе бизнеса стажировался в сырьевом подразделении инвестиционного банка Merrill Lynch.

Правила Рэя Далио Принципы — фундаментальные истины, которые ложатся в основу ваших действий, позволяющих вам добиться от жизни того, что вы хотите. Их можно применять снова и снова в похожих ситуациях, они помогут вам достичь своих целей.

Воспринимайте свою жизнь как игру.

Экономика не сложная вещь. Она просто состоит из большого числа движущихся деталей.

Невозможно отделить экономику от управления деньгами. Занятия экономическими исследованиями сделали меня более успешным трейдером.

Не будьте перфекционистами, так как перфекционисты тратят слишком много времени на мелкие различия за счет крупных, важных вещей. Будьте эффективными неперфекционистами.

Помните, что единственное, для чего нужны деньги,— получить то, что вам хочется. Поэтому серьезно подумайте, что для вас ценно, и поставьте это выше денег. За какую сумму вы бы продали хорошие отношения? В мире нет столько денег, чтобы заставить вас отказаться от отношений, которые для вас ценны.

В 1973 году он получил степень MBA и вскоре устроился на хорошую должность — директора по товарным рынкам в компании Dominick & Dominick (в настоящее время носит название Dominick & Dickerman) с окладом $25 тыс. в год, что примерно соответствует современным $172 тыс. Проработал он там недолго. Компания, товарные рынки, американская экономика — все переживали не лучшие времена. В январе 1973 года фондовый рынок стал «медвежьим». Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) в этом месяце достиг очередного максимума — 1052 пункта, после чего началось падение, закончившееся в октябре 1974 года на отметке 578 пунктов. В октябре 1973-го ОПЕК ввела эмбарго на продажу нефти странам, поддержавшим Израиль в войне с Сирией и Египтом. В результате эмбарго баррель нефти подорожал в четыре раза — с $2,90 до $11,65.

Следующим местом работы была брокерская фирма Shearson Hayden Stone, отдел фьючерсов на сырьевые товары. Клиентами Далио были фермеры, выращивавшие зерновые и разводившие крупный домашний скот. В память об этом периоде жизни в кабинете Далио много лет висели громадные рога техасского лонгхорна. В конце 1974 года произошли два события.

На новогоднем корпоративе Рэй поспорил с начальником отдела и подрался с ним. Во время съезда Ассоциации фермеров штата Калифорния он заплатил стриптизерше, чтобы та разделась перед участниками съезда. Далио уволили.

В 1974 году Рэй Далио познакомился с Барбарой Габальдони, дочерью дипломата из Перу Луиса Габальдони и художницы Гертруды Вандербильт Уитни Коннер (праправнучки того самого Корнелиуса Вандербильта). Хотя Барбара почти не говорила по-английски, а Рэй — по-испански, у них завязался роман.

В 1975 году он начал новое дело — дело всей жизни.

Трое в трехкомнатной квартире

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира Bridgewater Associates в Уэстпорте, штат Коннектикут

Фото: wikipedia.org Штаб-квартира Bridgewater Associates в Уэстпорте, штат Коннектикут

Фото: wikipedia.org

После окончания Гарварда Далио вместе со своим однокашником Бобом Скоттом основал компанию Bridgewater Associates, которая должна была заниматься экспортом американских товаров. Название указывало на то, что фирма должна наводить мосты (bridging the waters) с другими странами. Бизнес не пошел, просуществовал недолго, а название и юридическая регистрация фирмы остались. В 1975 году Далио возродил фирму, сделав ее офисом трехкомнатную квартиру на Манхэттене, в которой тогда жил.

Персонал компании первоначально состоял из трех человек — самого Далио, его друга и девушки-ассистентки (имена этих двоих история не сохранила). Рэй сумел договориться о сотрудничестве с некоторыми работавшими на продовольственном рынке компаниями, которые раньше были его клиентами в Shearson Hayden Stone. Он консультировал их в первую очередь по курсам валют и процентным ставкам.

В 1977 году Рэй Далио и Барбара Габальдони поженились. Медовый месяц они провели в СССР — не только ради экзотики, но и ради бизнеса. Советский Союз нуждался в американском зерне.

Далио стал анализировать американский рынок сельскохозяйственной продукции. «Я с головой погрузился в рынки крупного рогатого скота, мяса, зерна и масличных культур»,— напишет он в книге «Принципы. Жизнь и работа».

Одно из главных положений его бизнес-философии: экономика — это машина, механизм. В ней все взаимосвязано, отдельные детали этого механизма определенным образом воздействуют друг на друга. Нужно разобраться во всех деталях, принципах работы этого механизма. После чего можно будет прогнозировать, что с ним будет происходить дальше. Например, по объемам собранного зерна и количеству голов домашнего скота предсказать, сколько мяса и в каком месяце будет выведено на рынок.

Однажды он скажет корреспонденту еженедельника The New Yorker: «Почти все похоже на машину. Природа — машина. Семья — машина. Жизненный цикл похож на работу машины».

Товарный рынок оказался более предсказуемым механизмом, чем фондовый. Он в первую очередь зависел от потребителя, от реального спроса, тогда как курсы акций могут быть заниженными или завышенными в зависимости от поведения биржевых игроков.

В конце 1970-х Далио стал рассылать своим клиентам ежедневный аналитический бюллетень c обзором рынков Bridgewater Daily Observations (он выходит до сих пор).

Крестный отец макнаггетсов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Без Далио могло бы не быть макнаггетсов

Фото: Toronto Star / Getty Images Без Далио могло бы не быть макнаггетсов

Фото: Toronto Star / Getty Images

В числе клиентов, обращавшихся в Bridgewater за консультациями, были сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s и один из крупнейших производителей куриного мяса в США — компания Lane Processing. Руководство McDonald`s планировало ввести в меню новое блюдо — чикен макнаггетс, филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренное в масле. Продажи в отдельных ресторанах показали, что спрос на новинку будет. Но возникла проблема. Компания McDonald`s хотела хеджировать риски. В случае, если куриное мясо подорожает, ей пришлось бы выбирать между двумя плохими решениями — терять прибыли или повышать цену на блюдо. Но инструмента для хеджирования не существовало, так как не существовало рынка куриного мяса.

На то, чтобы зафиксировать цену мяса в контракте, не соглашалась Lane Processing. Если вырастет цена комбикорма для цыплят, ей придется продавать куриное мясо себе в убыток.

Рэй Далио нашел решение и предложил его Lane Processing. Он объяснил, что цена куриного мяса состоит из трех составляющих: цены цыпленка (она очень мала, так что ей можно пренебречь), а также кукурузы и соевого шрота, входящих в состав комбикорма. Рынки кукурузы и сои существуют, существуют фьючерсы на кукурузу и на сою. Покупая эти фьючерсы, можно хеджировать риск и записать в контракт с McDonald`s фиксированную цену.

Макнаггетсы появились в меню ресторанов McDonald`s по всему миру в 1983 году.

Имея в числе клиентов McDonald`s, привлекать новых клиентов было легче. Спектр деятельности Bridgewater расширялся. Кроме консалтинга компания стала участвовать в торгах на товарном и фондовом рынках от лица своих клиентов за фиксированный гонорар или процент от прибыли.

Шторм

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Книги Рэя Далио занимали первую строчку в списке бестселлеров газеты The New York Times

Книги Рэя Далио занимали первую строчку в списке бестселлеров газеты The New York Times



В 1981 году Далио с коллегой и другом Полом Коулменом вместе с семьями и сотрудниками Bridgewater переехали в штат Коннектикут, подальше от шума и суеты Нью-Йорка. Возможно, на это решение повлияло рождение двух сыновей — Дэвона в 1978 году и Пола в 1979-м.

«Самую большую ошибку в жизни я совершил в 1981–1982 годах, будучи убежден, что экономика США скоро впадет в депрессию»,— скажет много лет спустя Рэй Далио.

В начале 1980-х американская экономика переживала период высокой турбулентности. «Процентные ставки и инфляция взмыли вверх и камнем рухнули вниз. Акции, облигации, сырьевые товары и валюта переживали период наибольшей волатильности» (Р. Далио. «Принципы. Жизнь и работа»). Безработица достигла самого высокого уровня за послевоенное время — 11% (в таких отраслях, как жилищное строительство и автомобилестроение, уровень безработицы был выше вдвое). На высокую инфляцию, с которой Федеральный резерв боролся, проводя жесткую монетарную политику, накладывался спад экономической активности. К этому добавлялся огромный долг других стран, в первую очередь латиноамериканских, банкам США. Далио видел два возможных варианта развития событий — рост инфляции или дефляционная депрессия.

В марте 1981 года Далио опубликовал в бюллетене Bridgewater Daily Observations статью «В ожидании следующей депрессии». Она заканчивалась предсказанием: приближающаяся депрессия будет «сопоставима или хуже той, свидетелями которой мы были в 1930-е годы». Он предлагал желающим опровергнуть свое предсказание. Никто этого не сделал. Впрочем, никто не спешил и соглашаться с этим мрачным предсказанием.

В августе 1982 года Мексика объявила дефолт по внешним долгам. За ней должны были последовать другие страны-должники. Казалось, прогнозы главы Bridgewater начали сбываться. Его приглашали на слушания в Конгресс, на телевидение. Страхуясь от грядущих потрясений, Далио покупал фьючерсы на золото (на случай инфляции) и на облигации (на случай дефляции). Он полагал, что Федеральная резервная система, скорее всего, не сумеет своими действиями спасти страну от кризиса.

Все получилось с точностью до наоборот. Международный валютный фонд (МВФ) и Банк международных расчетов (МБР) оказали помощь странам-должникам с реструктуризацией и погашением их долгов. Федеральный резерв выдавал кредиты американским банкам. В августе 1982 года вектор рынка сменился на «бычий». Рост экономики без инфляции продолжался беспрецедентно долго — до 2000 года.

Рэй Далио потерял почти все. От него ушли сотрудники. Последним фирму и штат Коннектикут покинул Пол Коулмен. Далио остался единственным работником Bridgewater. Ему пришлось одолжить у отца $4 тыс., пока не удастся продать второй автомобиль в семье. В какой-то момент ситуация с деньгами стала настолько плохой, что он не смог купить билет на самолет в Техас, чтобы полететь на встречу с клиентом. Его репутации как аналитика рынков был нанесен мощный удар.

Нужно было принимать решение: искать работу в чужой компании, как после Гарварда, или пытаться возродить свою. Он выбрал второй вариант. И на этот раз не ошибся.

Позднее он напишет, что научился тогда «правильно падать» — учиться на болезненных падениях, но не выбывать из игры.

Подняться с колен и начать с чистого листа

Подниматься на ноги после такого сильного падения пришлось долго. Потихоньку появлялись новые клиенты и новые сотрудники. Далио стал использовать в аналитической работе персональные компьютеры, когда этим еще мало кто занимался. Для того чтобы принять решение, он параллельно с компьютером самостоятельно проводил анализ, а затем сравнивал результаты.

Компьютер помогал обрабатывать огромные массивы данных, но порой происходили экстраординарные события, не поддававшиеся программированию, и тогда Далио не следовал рекомендациям машины. При этом он признавал, что со временем компьютер стал работать эффективнее его самого. Вместе с развитием компьютерной техники, ростом быстродействия компьютеров росла и Bridgewater Associates.

Машина по имени Bridgewater Associates Bridgewater Associates как место работы не похожа ни на какую другую компанию. В 2011 году один из бывших сотрудников компании в интервью журналу AR, освещающему деятельность хедж-фондов, дал Bridgewater такую характеристику: «Bridgewater — культ. Изолированный, с харизматичным лидером и с собственной догмой». Отношения между сотрудниками в Bridgewater были построены на концепции абсолютной прозрачности, которую проповедовал Далио (в русскоязычных источниках можно встретить также переводы «радикальная прозрачность», «радикальная транспарентность», «предельная прозрачность»). Вот несколько основных принципов этой концепции. В компании записывается почти все, за редким исключением: встречи, совещания, собеседования. Записи доступны всем сотрудникам. Все сотрудники должны быть согласны с «Принципами», разработанными Далио, и следовать им. К ним относятся как фундаментальные принципы жизни, так и принципы менеджмента. Руководство, в котором перечислены 210 принципов, выдавалось всем сотрудникам компании. В 2011 году оно было выложено в интернет и стало общедоступным. Полная честность. Все вопросы обсуждаются открыто, в том числе с самим Далио. Тот, кто обсуждает коллегу за его спиной, будет уволен. Боль + анализ = прогресс. Формула, выведенная Далио, который считает, что боль дает сигнал о том, что нужно усвоить какой-то урок. Проанализировав ситуацию, можно достичь прогресса. Сотрудники Bridgewater пользуются специальным приложением, в которое можно записать эмоции, которые они чувствуют, а потом проанализировать свои чувства, отвечая на специально подобранные вопросы. Меритократия идей. Решения принимают не отдельные люди (автократия) и не большинство путем равноправного голосования (демократия). В Bridgewater действует свой принцип. На рабочих встречах участники постоянно оценивают друг друга с помощью специальных точек, положительных и отрицательных, по нескольким десяткам характеристик. Матрица с точками постоянно обновляется. Специальное приложение Dot Collector обеспечивает голосование, показывая как результат равноправного голосования, так и результат с учетом степени компетентности (как проголосовали те, чье мнение имеет наибольший вес). Сведения о сотрудниках, собранные разными способами (оценка, тестирование, анализ принятых ими решений), обрабатываются с помощью компьютерных алгоритмов. На каждого сотрудника составляется так называемая бейсбольная карточка, на которой перечислены его слабые и сильные стороны, а также данные, на основе которых сделаны эти выводы. «Бейсбольные карточки» используются для оценки компетентности сотрудников.

В конце 1983 года в компании работало шесть человек. Затем появился седьмой — Роб Фрид. В детстве Фрид научился играть на фортепиано и трубе, затем освоил гитару, в 13 лет создал свою рок-группу, а когда из группы ушел басист, вынужден был научиться играть и на бас-гитаре. В университет пошел только по просьбе родителей, потом получил диплом MBA, параллельно изучая лингвистику и философию. Чтобы оплачивать обучение, продавал еврейскую Библию вразнос. Научившись продавать, он сначала продал себя Bridgewater. И стал заниматься тем, что раньше Далио не доверял никому,— искать новых клиентов.

На тот момент у Bridgewater было три основных направления деятельности: консалтинг по маркетингу и бизнесу, управление рисками компаний и продажа аналитических пакетов.

В первый же год своей работы Фрид пополнил список клиентов Bridgewater новыми именами — General Electric, Loews Corporation, Brandywine, Loomis Sayles, Wellington Management, Provident Capital Management. 12 лет спустя Фрид стал партнером Bridgewater, а всего проработал вместе с Далио 19 лет, после чего решил, что играть на гитаре и проводить больше времени с семьей интереснее, чем заниматься бизнесом, и уволился.

Крупный, еще крупнее

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенсионный фонд компании Kodak стал первым клиентом, доверившим Bridgewater девятизначную сумму

Фото: Getty Images Пенсионный фонд компании Kodak стал первым клиентом, доверившим Bridgewater девятизначную сумму

Фото: Getty Images

К концу 1980-х в Bridgewater работало 20 человек. В 1986 году в компанию пришел Боб Принс, ставший со временем содиректором по инвестициям (он занимает эту должность до сих пор).

В 1987 году Далио сумел убедить руководство пенсионного фонда сотрудников Всемирного банка (ВБ) передать Bridgewater в управление $5 млн.

Для ВБ это была очень маленькая сумма, зато для Bridgewater это знаменовало открытие нового направления работы. Компания начала заниматься тем, что сделало ее всемирно знаменитой,— управлять активами.

В 1990 году в Bridgewater обратился за советом директор по инвестициям пенсионного фонда компании Kodak Расти Олсон. Он хотел знать мнение Далио о своей инвестиционной стратегии. Типичный инвестиционный портфель институционального инвестора в то время на 60% состоял из акций. Курсы акций подвержены колебаниям, что создает риск для вложенных средств. Оставшиеся 40% — государственные облигации и другие инструменты, менее подверженные ценовым колебаниям. Расти Олсон хотел отойти от традиции и создать приносящий высокую прибыль портфель, не отказываясь при этом от большой доли акций. Он сомневался, нужно ли покупать долгосрочные бескупонные облигации. С одной стороны, они приносили меньший доход, чем обычные облигации, и были менее ликвидными. С другой — увеличивали стабильность портфеля, были страховкой на случай потрясений в экономике.

Факс от Олсона в Bridgewater получили в пятницу. Весь этот день, а также в субботу и воскресенье Рэй Далио, Боб Принс, директор по исследованиям Дэн Бернстайн и еще несколько сотрудников компании провели за анализом инвестиционного портфеля Kodak. Разложили его на части, как механизм, в соответствии с главным принципом Далио. В составленном ими ответе были высказаны следующие главные идеи. Первая. Тот или иной вид активов предпочтительнее в зависимости от экономической ситуации: облигации — в период дезинфляционной рецессии, акции — в период роста, денежные средства — когда ФРС проводит жесткую денежно-кредитную политику. Вторая идея состояла в хеджировании рисков. Акции нужно уравновесить другим классом активов, доходность которого будет расти, когда доходность акций падает, и наоборот. Долгосрочные облигации соответствовали этому требованию.

После встречи с Олсоном Bridgewater получила в управление от пенсионного фонда Kodak $100 млн. Из нишевой инвестиционной фирмы компания превратилась в крупного игрока.

Инвестиции на любую погоду

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На международной конференции IT-индустрии Web Summit 2018 в Лиссабоне Рэй Далио заявил, что в наше время политика влияет на финансовые рынки сильнее, чем раньше

Фото: NurPhoto / Getty Images На международной конференции IT-индустрии Web Summit 2018 в Лиссабоне Рэй Далио заявил, что в наше время политика влияет на финансовые рынки сильнее, чем раньше

Фото: NurPhoto / Getty Images

Идеи, возникшие при обсуждении инвестиционного портфеля Kodak, легли в основу разработанной Далио стратегии All Weather (в переводе с английского — «всепогодный»). Она возникла в 1996 году и первоначально предназначалась для управления активами самого Рэя Далио. Он хотел, чтобы заработанные им средства после его смерти достались детям и внукам и не обесценились, что бы ни происходило в экономике.

Согласно этой стратегии, есть четыре «времени года», четыре фактора, оказывающие основное действие на котировки активов. Это рост экономики, падение экономики, рост инфляции, снижение инфляции. Каждому «сезону» соответствует несколько групп активов. Если правильно сбалансировать активы, а затем периодически корректировать баланс в связи с изменениями в экономике, портфель будет приносить доходность всегда, выдерживая даже самые крупные и неожиданные потрясения вроде нефтяного шока 1973 года или — потенциально — новой Великой депрессии. По словам Далио, это было похоже на изобретение самолета, «который еще ни разу не летал», но должен быть лучше всех существующих.

Структура всепогодного портфеля Рэя Далио выглядит так: долгосрочные облигации — 40%, акции — 30%, среднесрочные облигации — 15%, золото — 7,5%, сырьевые товары — 7,5%.

Хотя первоначально Далио собирался использовать всепогодный портфель только для себя и своей семьи, он изменил свое мнение в связи с изменившимися обстоятельствами. В 2001 году лопнул пузырь доткомов — обвалился курс акций интернет-компаний. Многие инвесторы на горьком опыте убедились, что портфель, в котором преобладают акции, не так надежен, как это казалось раньше, нужно искать более надежные, но при этом приносящие доходность способы вложения средств.

В 2003 году в Bridgewater обратился глава пенсионного фонда телекоммуникационной компании Verizon. Ему нужен был инвестиционный портфель, показывающий хорошие результаты в любых экономических условиях. Verizon стал первым клиентом— испытателем «нового самолета». Вслед за Verizon у хедж-фонда All Weather появились другие клиенты.

Дальнейшее развитие идеи всепогодного портфеля выглядело так. Обработав исторические рыночные данные более чем за 100 лет, сотрудники Bridgewater определили, как разные группы активов ведут себя в той или иной экономической ситуации и какая степень корреляции между активами разных групп: они связаны между собой, слабо связаны, совсем не связаны. Еще одна идея Далио состояла в том, что портфель должен быть сбалансирован по рискам групп активов. Правильная диверсификация должна была обеспечивать снижение рисков без снижения доходности. Он поручил аналитику Брайану Голду построить диаграмму, показывающую, как изменится качество инвестиционного портфеля при добавлении групп активов с разными корреляциями. Оказалось, что можно добиться высокой ожидаемой доходности, снизив при этом риски, имея в наличии 15–20 качественных, сбалансированных и не связанных друг с другом позиций. Далио назвал этот метод Священным Граалем инвестирования.

Еще одна из новаторских идей Далио касалась получения доходности за счет разделения «механизма» на три части. Первая — доходность по денежным активам («доходность без риска»). Вторая, бета — общая доходность рынка. Третья, альфа — доходность, полученная за счет умения управляющего фонда распознать наиболее прибыльные в данный момент активы.

Далио с коллегами отобрали из огромного массива ранее совершенных их компанией инвестиционных решений 5% наиболее успешных. Эти решения были опробованы сначала на бумаге, показав увеличение доходности в три-пять раз на единицу риска. Затем Далио сумел привлечь нескольких инвесторов, вложивших в стратегию $1 млн для ее проверки на практике. Стратегия получила название Pure Alpha (так как была основана на типе доходности альфа), так же был назван созданный на основе этой стратегии хедж-фонд.

Можно назвать еще несколько инноваций, предложенных Bridgewater Associates в конце XX века. Фирма давала рекомендации Министерству финансов США по разработке казначейских долговых обязательств, защищенных от инфляции (Treasury Inflation Protected Securities, TIPS). Bridgewater стала первой компанией, использовавшей валютный оверлей (страхование валютного риска с помощью фьючерсов и форвардных контрактов) для смягчения колебаний инвестиционного портфеля из-за изменения курсов валют.

Обе стратегии, All Weather и Pure Alpha, доказали свою эффективность на длительном временном интервале.

В начале 2000-х стоимость активов, находящихся под управлением Bridgewater, превысила отметку в $10 млрд (к сожалению, разброс данных в разных источниках очень велик, так что более точную оценку привести сложно). В рейтингах Hedge Fund 100 журнала Institutional Investor в 2004 году Bridgewater Associates занимала десятую позицию, в 2005 году — уже вторую.

В компьютерных системах Bridgewater, постоянно отслеживающих экономические показатели, в начале XXI века появился так называемый датчик депрессии. В 2007 году он показал, что возможен новый кризис. Мировой экономический кризис, как известно, действительно произошел в 2008 году. Далио не смог его предотвратить, хотя говорил о его приближении и с правительством, и в выступлениях по телевизору. Но его фонды благополучно пережили финансовую бурю. По итогам 2008 года только каждый пятый хедж-фонд показал положительный результат, остальные теряли деньги инвесторов, в среднем — 20%. Фонд Pure Alpha II был в числе немногих, кто сумел заработать: по итогам года он показал рост на 9,4%.

Если сравнивать показатели портфеля All Weather и традиционного инвестиционного портфеля (акции — 60%, облигации — 40%) на длительных временных промежутках, то в условиях экономического роста традиционный портфель более выгоден, но к непогоде в экономике портфель All Weather более устойчив.

После финансового кризиса 2008 года компания вышла в мировые лидеры. По данным журнала Absolute Return (AR), освещающего деятельность хедж-фондов, за бурный 2008 год стоимость активов под управлением Bridgewater снизилась на 14,95% и составила $37,5 млрд. На начало 2010 года, по оценке Bloomberg, она составляла $41,4 млрд. В 2012 году данный показатель приблизился к отметке $120 млрд. В 2011 году был создан фонд Pure Alpha Major Markets, ориентированный на рынки развитых стран Европы. Его создание указывало на то, что, по мнению Далио, европейская экономика начала восстанавливаться после кризиса.

В 2011 году Рэй Далио объявил рассчитанный на десять лет план смены руководства компании. В 2017 году он покинул пост согендиректора Bridgewater Associates, а в октябре 2022 года Рэй Далио отказался от контроля над компанией, покинув пост одного из трех содиректоров по инвестициям. Машина продолжила работать без него.

Под управлением хедж-фонда Bridgewater Associates по ситуации на 30 июня 2023 года находились активы на сумму $124,3 млрд, что делает его, по оценке журнала Forbes, крупнейшим хедж-фондом в США. У Bridgewater Associates 101 клиент — правительственные структуры, некоммерческие организации, пенсионные и благотворительные фонды, суверенные фонды. Что касается самого Рэя Далио, то в середине сентября 2023 года Forbes оценивал его состояние в $15,4 млрд. Оценка Bloomberg Billionaires Index выше — $16,5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своем выступлении на Форуме высокого уровня «Развитие Китая» 2023 года Рэй Далио говорил о трех главных силах, влияющих на экономику: о росте производительности труда, краткосрочном и долгосрочном долговых циклах

Фото: Lintao Zhang / Getty Images В своем выступлении на Форуме высокого уровня «Развитие Китая» 2023 года Рэй Далио говорил о трех главных силах, влияющих на экономику: о росте производительности труда, краткосрочном и долгосрочном долговых циклах

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Отойдя от дел, Рэй Далио по многолетней привычке продолжал комментировать состояние дел в экономике. В апреле 2020 года он пообещал, что из-за пандемии нового коронавируса мир ждет новый экономический кризис, более серьезный, чем в 2008 году: «Это не рецессия, это обвал. Вы видите то же самое, что происходило в 1930-е».

Вот как выглядит одно из последних его предсказаний: «Я рассматриваю 2022–2024 годы как переходный период к гораздо более тяжелым временам… В течение ближайших двух лет условия ухудшатся в трех сферах — в экономике, внутри страны и вне ее… США могут стать более уязвимыми к международным геополитическим вызовам. Например, могут обостриться разногласия между Тайванем и Китаем, Украиной и Россией» (из интервью Forbes India, дата публикации — 9 февраля 2022 года).

Выступая 14 сентября 2023 года на 10-м Азиатском саммите Института Милкена в Сингапуре, Далио обратил внимание на высокий госдолг США. На его взгляд, это становится уже мировой проблемой. Миллиардер отметил, что сейчас не хочет владеть облигациями и другими подобными активами, а хорошим выбором считает кэш, который считал мусорной инвестицией еще пару лет назад. Далио посоветовал новичкам диверсифицировать свои вложения сегодня, выбирая те эмитенты, что могут использовать новые технологии наилучшим образом.

Алексей Алексеев