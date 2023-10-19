Осень не задалась

Осень началась не самым лучшим образом для большей части финансовых инструментов, доступных частным инвесторам в России. Худшую динамику продемонстрировали акции российских компаний и паевые инвестиционные фонды, ориентированные на рублевые облигации. Прибыль принесли фонды валютных облигаций и валютные депозиты, выиграв от падения курса российской валюты. Выросла доходность рублевых депозитов, чему поспособствовал ЦБ, повысив ключевую ставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вклады

Впервые за год самыми доходными инвестициями по итогам месяца, завершившегося 10 октября, стали валютные депозиты. Депозит в долларах принес своему держателю доход на уровне 2,8%, в евро — около 1,8%. Успех таких банковских продуктов связан с ослаблением рубля по отношению к доллару США и евро. За минувший месяц курс американской валюты на Московской бирже вырос на 2,52 руб., до 100 руб./$, евро поднялся более чем на 1,5 руб., до 106,4 руб./€.

Слабость рубля связана с дефицитом иностранной валюты внутри страны на фоне растущего объема импорта и ограниченного предложения со стороны экспортеров валютной выручки, часть которой российские компании оставляют на зарубежных счетах. Негативный эффект усиливает отток капитала из страны, вызванный продажей российского бизнеса иностранными компаниями и выкупом акций иностранных инвесторов российскими эмитентами, а также спекулятивной активностью локальных инвесторов.

В ответ на происходящее финансовые власти начали использовать административный ресурс. В августе и сентябре ЦБ дважды повысил ключевую ставку суммарно на 450 базисных пунктов, до 13%. Кроме этого, власти рекомендовали экспортерам продавать валюту на внутреннем рынке. Принятые меры вызвали снижение курса доллара в первых числах рассмотренного периода, но эффект был непродолжительным. «Решение ЦБ РФ значительно повысить ключевую ставку в августе и сентябре не помогло рублю, поскольку темпы его ослабления были выше, чем ожидаемый доход по рублевым вложениям»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Повышение ключевой ставки благоприятно сказалось на доходности рублевых депозитов. По итогам отчетного периода вклад мог принести своему владельцу 0,8% — это лучший результат с лета прошлого года. В конце сентября средняя максимальная ставка у крупнейших банков поднялась выше 10%, до 10,189%, прибавив за неполные два месяца более 200 базисных пунктов.

В ближайший месяц аналитики не ждут сильного ослабления рубля, так как 13 октября правительство в соответствии с указом президента утвердило порядок и объемы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Начиная с 16 октября экспортеры обязаны будут репатриировать не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов, из которых не менее 90% необходимо будет продать на рынке в течение двух недель. Как считает Владимир Евстифеев, усиленное администрирование со стороны государства действий экспортеров с валютой может помочь минимизировать давление на рубль. «С точки зрения спекулятивной активности, направленной на ослабление рубля, ситуация заметно усложняется. Власти могут использовать валютные буферы экспортеров в качестве борьбы с девальвационными стратегиями, что усилит риски такого поведения на рынке»,— полагает господин Евстифеев. По его мнению, курс доллара в ближайшие недели в России будет в диапазоне 95–100 руб./$.

ПИФы

Хорошую прибыль инвесторам принесли немногие паевые инвестиционные фонды. В целом за отчетный период, по данным Investfunds, только у половины из 145 крупных розничных фондов (открытые и биржевые ПИФы с активами свыше 500 млн руб.) цена пая выросла. При этом лишь у трех фондов доход был выше 5%. Месяцем ранее результат был немногим лучше: убыточных фондов было лишь на десять меньше, при этом паи шести лучших ПИФов подорожали более чем на 5%.

Лучший результат по итогам отчетного периода продемонстрировали отраслевые фонды, ориентированные на вложения в акции нефтегазовых компаний либо ПИФы с высокой долей таких бумаг. По данным Investfunds, цена паев таких фондов выросла на 3–5,7%. Этому способствовали высокие цены на нефть, которые удерживают уровни, близкие к годовому максимуму (около $75 за баррель нефти марки Urals), а также ослабление рубля, что традиционно ведет к росту рублевой выручки при сохранении рублевых расходов на неизменном уровне.

Валютная переоценка оказала позитивное влияние и на фонды облигаций с валютными активами — евробондами, замещающими и юаневыми облигациями. Паи таких фондов прибавили 3–5%. Среди этих фондов лучшую динамику показали ПИФы, ориентированные на юаневые облигации. В то же время инвестиции в фонды рублевых облигаций оказались в основном убыточными. По итогам месяца паи таких фондов потеряли в цене до 2%. В отчетный период индекс гособлигаций RGBITR снизился на 1,3%, индекс корпоративных облигаций RUCBITR — на 1,1%. «Ужесточение денежно-кредитной политики со стороны регулятора привело к коррекции на рынке облигаций»,— констатирует руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Антон Пустовойтов.

Отставание облигационных фондов, по мнению портфельных менеджеров, может продолжиться. Господин Пустовойтов обращает внимание на то, что недельные данные по инфляции в начале осени показывали ускорение темпов роста до двухзначных значений, что существенно увеличивает шансы повышения ставки со стороны регулятора уже на ближайшем заседании. В таких условиях растет роль активного управления портфелями ПИФов. «Мы учитываем риски и будем придерживаться консервативной стратегии в фонде, делая акцент на облигации с плавающей ставкой, которые являются бенефициарами роста ставок»,— делится Антон Пустовойтов.

Акции

Главным разочарованием начала осени стал российский рынок акций. Первую половину месяца, завершившегося 10 октября, индекс Московской биржи находился в отрицательной зоне, 22 сентября опускался ниже 3000 пунктов, потеряв за месяц почти 5%. В последующие две с половиной недели рассматриваемого периода он не только отыграл снижение, но и вышел в зеленую область, завершив месяц на отметке 3177 пунктов. Это на 1% выше значений месяцем ранее. В предыдущие месяцы индекс прирастал на 3–10%.

Из всех ликвидных бумаг, рассматриваемых «Деньгами», лишь акции Сбербанка показали прирост в цене. За месяц они подорожали почти на 3%.

«Банковский сектор за девять месяцев текущего года заработал около 2,4 трлн руб., что сопоставимо с рекордной прибылью за весь 2021 год.

Банк России прогнозирует по итогам года прибыль на уровне 3 трлн руб., а основным выгодоприобретателем становится Сбербанк»,— сказал «Деньгам» аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

Наиболее агрессивно инвесторы выходили из акций «Аэрофлота», «Фосагро» и «РусГидро». Такие вложения принесли бы оставшимся держателям убыток в размере от 5% до 10%. По мнению Даниила Болотских, основная причина снижения цены акций — потенциальное продолжение жесткой денежно-кредитной политики ЦБ из-за роста инфляции. «Повышение ключевой ставки может еще больше повысить доходность долгового рынка, тем самым понизив привлекательность дивидендных историй. Ровно по этой причине снижались акции электроэнергетиков, так как денежные потоки там довольно предсказуемы и не могут принести сюрпризов по доходности»,— отмечает эксперт.

Золото

Небольшие потери принесли инвесторам вложения в благородный металл. Согласно расчетам «Денег», за месяц такие инвестиции потеряли 0,5%. Это пусть и символический, но первый результат со знаком минус за последние пять месяцев, за которые инвесторы заработали более 18%.

Текущие потери связаны с негативной динамикой цены металла на мировом рынке. По данным Investing, 5 октября котировки благородного металла на спот-рынке опускались до отметки $1810 за тройскую унцию — минимума с февраля 2023 года. К 10 октября цена отыграла часть потерь и закрепилась у отметки $1860 за унцию. Даже с учетом коррекции за месяц золото потеряло в цене более 3%.

Снижение доходности инвестиций в золото связано с ростом курса доллара на мировой арене. За минувший месяц индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) вырос на 1,2%, до отметки 105,82. За то же время курс евро к доллару США снизился на 0,9%, до $1,06. «Инвесторы по всему миру перекладываются в долларовые активы, прежде всего облигации США, где ставки доходности выше с каждым месяцем. Золото на этом фоне менее интересно»,— полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Эффект от падения цены золота в мире в значительной степени был сглажен повышением курса доллара США в России. В итоге, по данным Московской биржи, рублевая цена металла снизилась за месяц только на 1,2%, до отметки 5954 руб. за 1 грамм.

В связи с продолжающимся ростом цены американской валюты в мире интерес к благородному металлу будет и дальше снижаться, полагают эксперты. Валерий Емельянов считает, что евро и доллар могут продолжить движение к паритету, прежде чем произойдет разворот тренда. В этом случае он не исключает, что золото потеряет в цене еще в пределах 10%, прежде чем снова начнет дорожать. До конца года он не исключает возвращения цены до $1700–1750 за унцию. Поддержку золоту могут оказать мировые ЦБ, которые, в том числе с целью диверсификации своих ЗВР, продолжают активно покупать благородный металл. По данным World Gold Council, по итогам первого полугодия они купили 387 тонн золота.

Иван Евишкин