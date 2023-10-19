Открытие Африки

С постепенным восстановлением выездного турпотока российские путешественники не только возвращаются на привычные для себя европейские и азиатские направления, но и активно осваивают африканские страны. Россиянам интересна Африка как с точки зрения курортных возможностей и пляжного отдыха, так и для экскурсионных проездок. «Деньги» выяснили, во сколько может обойтись экзотическое путешествие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paolo Picciotto / REDA&CO / Universal Images Group / Getty Images Фото: Paolo Picciotto / REDA&CO / Universal Images Group / Getty Images

По оценкам «Яндекс Путешествий», страны Африки формируют в этом году более 10% продаж авиабилетов из России за рубеж. При этом число направлений заметно выросло. Если в прошлом году клиенты сервиса планировали перелеты по 13 направлениям, то в этом линейка расширилась до 18. К привычным Египту и Марокко добавились более экзотичные Сенегал, Республика Конго, Эфиопия, Мадагаскар, Уганда, Гана и Ангола. По данным OneTwoTrip, африканские страны в этом году формируют 1,8% от общего объема проданных билетов за рубеж. В 2% оценивают долю континента и в Ostorovk.ru, анализируя бронирования средств размещения.

Популярные курорты

По числу поездок основной спрос на африканские страны формируют популярные пляжные курорты. Ключевой среди них — Египет, где, судя по прогнозам местных властей, на которые ориентируется Ассоциация туроператоров России (АТОР), в этом году могут отдохнуть 1,5 млн российских туристов. Доля страны в общей структуре выездного потока из России в таком случае может достигнуть 10%. Сейчас, по оценке OneTwoTrip, на Египет приходится 42,9% от общего объема проданных на этот год билетов в Африку. Египет традиционно считается относительно бюджетным направлением для пляжного отдыха, осень для него — высокий сезон. По данным «Слетать.ру», средний чек при бронировании туров в страну на октябрь достиг 203 тыс. руб., увеличившись на 14% с сентября.

В Египет активно ездят и самостоятельные туристы, планирующие, в частности, экскурсионные поездки. По оценке Ostrovok.ru, одна ночь в отеле в октябре—декабре в среднем обходится таким путешественникам в 8,5 тыс. руб., что на 77% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Перелеты же подорожали не так заметно. В среднем перелет из России и обратно, по данным «Яндекс Путешествий», стоит 54,3 тыс. руб.— на 12,4% дороже, чем годом ранее. Популярный экскурсионный маршрут — круиз по Нилу — местное агентство Sayed Tour предлагает забронировать за $342 на человека. Путешествие длится 96 часов, включает посещение Люксора, Ком-Омбо, Асуана, Абу-Симбел и других популярных достопримечательностей древней страны.

Еще одно относительно бюджетное и популярное курортное направление в Африке — Тунис. Курорт в этом году активно возвращается в ассортимент российских туроператоров. На Travelata.ru цены туров в Тунис на двоих с вылетом 11 ноября начинались от 150 тыс. руб., и это при выборе рейсов с пересадками и бюджетными форматами размещения. Бронируя билеты в Тунис и обратно, россияне, по подсчетам OneTwoTrip, в этом году тратят в среднем 50,7 тыс. руб. на человека. То есть на 15,8% ниже показателя прошлого года.

Люксовые альтернативы

Сегодня туроператоры активно развивают и альтернативные африканские направления, даже в отсутствие прямых перелетов. Так, Fun & Sun в этом году выкупил блок мест на Маврикий на рейсах Emirates. Сейчас цена тура на двоих на остров с вылетом 24 ноября и размещением на семь дней на базе завтраков начинается от 754 тыс. руб. Направление позиционируется как курорт для люксового пляжного отдыха за счет большого ассортимента отелей категории «пять звезд». Виза на Маврикий россиянам не нужна, но перед полетом нужно оформить на каждого путешественника онлайн-анкету Mauritius All-in-One Travel Digital Form. QR-код понадобится для посадки в самолет. На перелет на остров и обратно соотечественники, по оценкам OneTwoTrip, в этом году тратят в среднем 102 тыс. руб. Это на 17,3% ниже значения прошлого года. В структуре африканских бронирований доля направления в этом году — 3,4%.

Еще одно африканское люксовое направление для пляжного отдыха — Сейшелы. На эти острова из России сейчас можно добраться, в частности, прямыми рейсами «Аэрофлота». Наиболее доступный перелет из Москвы на Маэ и обратно экономклассом, с отправлением 20 ноября и возвращением 2 декабря, в середине октября стоил 66,5 тыс. руб. Организованные туры с перелетом на те же даты на двоих предлагались по цене от 252 тыс. руб. при размещении на семь ночей. Самостоятельно туристы тратят на бронирование размещения в среднем 31,5 тыс. руб. за ночь, отмечают в Ostrovok.ru. Но показатель во многом может определяться структурой спроса, в которой предпочтения отдаются высокобюджетным объектам.

Экскурсионные хиты

Пляжный отдых — далеко не единственная туристические возможность Африки. Например, ЮАР, по оценке OneTwoTrip, второе по популярности африканское направление, исходя из продаж авиабилетов. Судя по данным OneTwoTrip, на него приходится 13,5% от общего объема бронирований перелетов в Африку в этом году. Аналитики отмечают, что за год популярность страны у россиян выросла вдвое. На размещение в ЮАР туристы, по оценкам Ostrovok.ru, тратят в среднем 8,7 тыс. руб., это на 40% больше значения за аналогичный период прошлого года. Благодаря пляжам с большими волнами на местном побережье страна часто привлекает любителей серфинга. Но все-таки чаще всего туристы ездят в ЮАР, чтобы посмотреть на экзотических животных и африканскую природу. В качестве точек притяжения опрошенные АТОР участники рынка ранее называли национальный парк Крюгера, Национальный парк слонов, парк Пиланесберг, мыс Доброй Надежды и Дорогу садов.

Важным направлением на экскурсионной туристической карте Африки остается Марокко. В структуре продаж билетов на континент доля страны, по оценкам OneTwoTrip,— 12,4%. На перелет туристы в этом году тратят в среднем 69,6 тыс. руб., что на 7,4% больше, чем годом ранее. Одна ночь в Марокко, по подсчетам Ostrovok.ru, в среднем обходится россиянам в 10,8 тыс. руб., то есть на 44% дороже, чем годом ранее. В середине октября на YouTravel.me предлагалась десятидневная программа путешествия по стране на 1–10 ноября по цене 151,3 тыс. руб. на человека. В путевку включены завтраки, размещение и экскурсионная программа, за билеты и остальное придется заплатить отдельно. Путешествие предполагает посещение Касабланки, Марракеша, Феса, Рабата, Шефшауэна, пустыни Сахары и других популярных достопримечательностей.

Дополнительные возможности

Еще одно популярное африканское направление, Танзания, по данным OneTwoTrip, формирует 4,5% продаж билетов в Африке. Сердца российских туристов направление завоевало в период пандемии 2020–2021 годов, когда за счет прямых перелетов и мягких санитарных ограничений Занзибар долгое время оставался едва ли не единственным доступным пляжным направлением на зиму. Но с открытием новых направлений локация стала вызывать у бизнеса меньше энтузиазма: сейчас прямых программ на архипелаг нет, хотя их запуск и постоянно обсуждается. Пока в Танзанию российские путешественники летают стыковочными рейсами. На перелет в этом году соотечественники тратят в среднем 80,6 тыс. руб. Это на 11% выше цен прошлого года. Бронирование в отелях Танзании стоит в среднем 8,8 тыс. руб. за ночь, отмечают в Ostrovok.ru, что на 8% больше, чем годом ранее.

Любителей сафари и экскурсионных поездок традиционно привлекает Кения. Страна, по подсчетам OneTwoTrip, аккумулирует 2,6% африканского спроса. За год перелет туда-обратно подешевел в среднем на 10%, до 71,2 тыс. руб. Туристические программы по Кении традиционно предполагают посещение сафари-парков и знакомство с местными племенами. Авторский тур по стране на 5–14 ноября на YouTravel.me в середине октября стоил 162,4 тыс. руб. за человека. Программа включала посещение заповедника Масаи-Мара, озера Найваша, национального парка Амбосели. Для посещения Кении россиянам нужно оформить визу онлайн за $51.

В числе популярных африканских направлений — Алжир и Намибия. Их доли среди африканских стран на российском туристическом рынке составляют 2,5% и 1% соответственно, отмечают в OneTwoTrip. На билеты в Алжир пользователи сервиса в этом году тратят в среднем 46,1 тыс. руб., это на 30,6% больше, чем в прошлом. Перелеты в Намибию подорожали на 42%, до 85,5 тыс. руб. В этой стране туристов традиционно привлекает посещение парка Намиб-Науклуфт и пустыни Калахари. Направление часто входит в программу комбинированных туров по Африке, включающих посещение несколько стран. Один из вариантов — побывать в Намибии и в ЮАР. Алжир, по мнению экспертов АТОР, реже привлекает классических путешественников — инфраструктура и сервисные возможности в стране пока развиты слабо. Направление чаще оказывается востребованным для деловых и частных поездок соотечественников или в качестве стыковочного направления, хотя транзит через страну сейчас требует оформления отдельной визы.

Александра Мерцалова