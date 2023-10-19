Полтинник за пятерку

Опрос SuperJob по заказу «Денег» показал, что почти 70% современных родителей материально поощряют детей с целью повышения успеваемости в школе и для выполнения работы по дому. Премировать деньгами готов лишь каждый десятый. По мнению психологов, этот способ мотивации не только малоэффективен в долгосрочной перспективе, но и опасен для формирования теплых доверительных отношений в семье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мотивация натурой

В сентябре Исследовательский центр сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу «Денег» опросил 500 родителей детей школьного возраста 168 населенных пунктов из всех округов страны, задав им два вопроса: «Как вы поощряете своего ребенка/детей за успехи в учебе, работу по дому, помощь близким и проч.?» и «Поощряете ли вы своего ребенка/детей деньгами за каждую полученную пятерку и четверку?».

Судя по результатам, две трети родителей считают правильным материально стимулировать у детей интерес к учебе или к выполнению работы по дому: 32% — покупкой игрушек или других детских «хотелок», 20% делают подарки на свой вкус, 28% возят детей развлекаться. Кроме этого, в список мотивационных поощрений вошло продление времени просмотра детьми телевизора или игр на телефоне. Только 12% семей платят детям деньги за хорошие оценки и помощь по дому.

Отказываются от материальной мотивации, заменяя ее словесной похвалой, всего 25% родителей. 3% опрошенных SuperJob уверены, что детей в принципе не надо мотивировать мыть посуду или хорошо учиться, они просто должны это делать.

Среди тех, кто поощряет детей деньгами, 60% платят за «4» и «5» в дневниках школьников, 40% — только за «5». Диапазон денежного вознаграждения за четверки и пятерки очень широк и колеблется от нескольких рублей до тысячи за хорошую отметку. При этом у многих родителей, согласно исследованию, предусмотрена и система штрафов. Например, в одной из опрошенных семей за пятерку платят 50 руб., за четверку — 25 руб., за двойку штрафуют сразу на 200 руб. Вознаграждение может выплачиваться в том числе и за определенный период без двоек. Например, один из участников опроса признался, что поощряет своих детей только по итогам оценок за полугодие, другой же платит 500 руб. за неделю без троек. При этом отцы, судя по результатам опроса, мотивируют деньгами в 1,5 раза чаще, чем матери, а подарками — чаще вдвое.

Противники материальной мотивации не считают нормальным платить детям, в том числе за работу по дому. В ходе опроса высказывались мнения, что оценки — субъективный взгляд учителя, потому нет смысла платить. Кто-то из родителей готов прибегать к материальному вознаграждению, когда ребенок делает что-то сверх «обязательной программы» в виде уроков и помощи по дому или когда ребенок делает что-то полезное для семьи по собственной инициативе.

Рубль пятеркам не помощник

По словам экспертов, материальная мотивация не является тем стимулом, что сделает ребенка отличником или хозяйственным чистюлей. «Есть исследования, которые показывают положительное влияние материального поощрения на учебные результаты лишь в короткой перспективе — например, денежные призы в конкурсах или учебные гранты»,— вспоминает заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьере школы «Новый взгляд» Антонина Болотова. Проблема, на ее взгляд, не столько в том, что цены будут расти, а пятерки — девальвироваться, сколько в том, что материальное поощрение отрицательно сказывается на внутренней мотивации учащихся. «Мотивация "рублем" снижает внутренний интерес, вовлеченность детей»,— поясняет госпожа Болотова.

Эксперт психологической школы «Эмпатия» Валентина Данилова рассказала, что проводимые школой опросы детей и родителей, платящих за учебу, показывают — схема, где мотивацией к учебной или домашней деятельности являются только деньги, на практике работает крайне недолго.

«Дети очень быстро теряли интерес и стимул к получению денег без дополнительных мотиваций,— указывает эксперт.— А при условии спонсирования родителем развлечений ребенка этот вариант заведомо провальный».

По словам эксперта, это обусловлено особенностями детской психики, которая не может прогнозировать на долгий срок, а потому не выстраивает причинно-следственные связи «поработал сейчас — получил много денег потом». Кроме того, по ее словам, если для взрослых деньги — это в первую очередь про безопасность, то у детей из хороших любящих семей деньги всего лишь пряник, положительные эмоции, которые можно получить и иным способом.

«Если думать об образовании как о самонаправленном пути длиною в жизнь, то денежное поощрение будет препятствовать этому движению»,— уверена госпожа Болотова. Родителям она советует найти способ поддерживать мотивацию ребенка к постоянному развитию, получению новых знаний и навыков, рассматривать образование как долгосрочную инвестицию, а не вынуждать его воспринимать учебу как дискретную оплачиваемую задачу — сделал дело, получил гонорар. В школе для одаренных детей «Летово» указывают, что среди талантливых и нацеленных на учебу детей в принципе нет тех, кого надо мотивировать деньгами. «У нас 80% детей учатся на стипендиях от благотворительного фонда, все дети показывают хорошие результаты благодаря высокой самомотивации, а не денежному поощрению от родителей»,— говорят там.

Разрушая семейные отношения

Плата ребенку за выполнение домашних обязанностей, по словам экспертов, может негативно сказаться и на отношениях внутри семьи. «Когда мы начинаем платить детям за участие в общих семейных делах, сами же разрушаем тонкую материю любви и доверия, которую так тщательно выстраиваем с раннего детства»,— полагает госпожа Болотова. На ее взгляд, ребенок не должен расценивать свою семью как возможность для заработка.

Эксперты считают, что в некоторых случаях материальная мотивация может говорить о проблемах в семье. «Например, когда детско-родительских отношений фактически нет, у ребенка отсутствует чувство безопасности и близости, родители для ребенка незначимы, и тогда у него нет иного выхода, как покупать себе самостоятельно "пряник" — положительные ощущения»,— предупреждает госпожа Данилова. Кроме того, по словам психолога, порой материальную мотивацию детей используют родители инфантильные, которые подарками и деньгами компенсируют свою неспособность иначе влиять на ребенка.

Работник в семье

В то же время есть работа, которая не является прямой обязанностью ребенка (в отличие от учебы или помощи по дому). И плата за ее выполнение, по словам экспертов, скорее благо и приучение к финансовой грамотности. «Важно сделать так, чтобы эти задачи не были связаны с обычной жизнью семьи. То есть это не должно быть мытье посуды после семейного ужина или уборка в своей комнате»,— поясняет госпожа Болотова. Это должны быть «внешние задачи», советует она. К примеру, предложить отвезти корреспонденцию вместо курьера или погулять с собакой соседей. «Это приучает ребенка понимать стоимость своего труда, с уважением относиться к заработанным деньгам, внимательнее планировать расходы»,— полагает эксперт.

История знает немало примеров, когда именно выполнение внешних задач в детском возрасте приводило в будущем к успеху. Так, Джон Рокфеллер начал свой бизнес, копая в возрасте семи лет картофель для соседей. Будущий миллионер Эмиль Мотыка начал свой путь в бизнес с того, что в 13 лет согласился подстричь газон своего дяди за $10, затем получил заказ уже от соседей, затем взял в кредит газонокосилку.

По мнению Валентины Даниловой, ребенку можно показать ценность денег, взяв его на работу в помощники: «Ребенок увидит: чтобы заработать три тысячи, нужно "вон сколько всего сделать". Тогда есть вероятность, что ваш труд будет оценен, а ваши подарки ему будут ценнее».

Внедрение отношений «работник внутри семьи» требует от родителей определенной ответственности и грамотного подхода, полагают психологи.

Прежде всего задача родителя — не просто платить деньги, а, как у хорошего работодателя с неопытным сотрудником, обучать. Обучать как самим обязанностям (четкая инструкция, как видится выполненная задача от и до и какими способами), так и сопутствующим навыкам при их выполнении, в частности умению распределить время, правильно оценить объем работы, умению определять физические и эмоциональные затраты в различных состояниях. «Необходимо тратить время на совместную проработку, и не один раз. Сперва родитель показывает, что и как делать, обращая внимание на детали. Затем родитель смотрит, как ребенок выполняет задание, обращая внимание на ошибки, корректируя его работу»,— отмечает госпожа Данилова. На ее взгляд, важно не забывать про нематериальную мотивацию в виде похвалы и объятий: «Мозг ребенка необходимо подкармливать сиюминутным дофамином».

Если очень хочется, то…

Если почти 70% родителей используют материальную мотивацию, значит, отказаться от нее многим крайне сложно, отмечают психологи. Опрошенные «Деньгами» эксперты рассказали, как поощрять так, чтобы нивелировать риски. Для эффективной работы системы мотивации ребенка с точки зрения психологии необходимо выполнение нескольких условий:

Родители действительно не могут или не готовы купить то, что просит ребенок в обычной жизни, а он это очень хочет. Родители берут ребенка на работу как сотрудника на слот обязанностей, которые сами выполнять не будут, и готовы отрывать из бюджета деньги за выполнение этой работы. Родители будут контролировать работу так же, как и руководитель: ребенок должен иметь должностные инструкции, структуру и систему штрафов и поощрений, понятные ребенку.

Но даже в этом случае, указывает Валентина Данилова, нет гарантий, что ребенок после какого-то количества «напрягов» не плюнет на поставленную задачу, а его мозг не «скажет»: этот долгосрочный пряник труден, пойду получу пряник легкий где-нибудь в более простом месте. «Возможно, ребенок пойдет обниматься к отцу или матери. Но, скорее всего, свои положительные эмоции сегодня ему проще получить благодаря игре в телефоне»,— предостерегает эксперт.

Алексей Третьяков, генеральный директор УК «Арикапитал» Да, приходится поощрять. Это вынужденная мера, которая осторожно и дозированно подходит для стимулирования учебы. Но никогда не применяем для помощи по дому. Семейные отношения ни при каких условиях не должны превращаться в коммерческие. Учитывая быстрое взросление детей, деньги за хорошую учебу и бесконфликтное поведение в школе становятся аналогом стипендии. Фото: aricapital.ru Наверное, это такие карманные деньги, которые в любом случае пришлось бы давать детям на мелкие расходы. Но сыновья получают их при условии хороших оценок, то есть без двоек и троек. При этом их размер не настолько большой, чтобы у детей пропадала мотивация найти себе первую подработку, чтобы осознать, что деньги зарабатываются именно трудом. Разумеется, иногда приходится и лишать «стипендии». Это действенно, но все-таки служит некоторым дополнительным фактором к общению, любви и личному примеру. Для нас получить двойку было настолько неприятным событием, что не требовалось никакой иной мотивации: стремился сам исправить. А сейчас снизилось влияние оценок, впрочем, как и денег в вопросе воспитания.

Наталья Зубарева, основатель и руководитель Клиники превентивной медицины Нет, но это не отменяет того, что я делаю им подарки, в том числе и за достижения в учебе, творчестве и спорте. Но как любящая мама, а не в качестве «взятки». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Натальи Зубаревой Фото: Соцсети Натальи Зубаревой Дети каждый день видят меня, мою работу, мою жизнь, они понимают, какой труд за этим стоит, и, конечно, глядя на меня, понимают, для чего в итоге хорошо учиться — и это точно не ради денег на карманные расходы. Я с раннего детства поддерживаю в них тягу к знаниям. На все, что связано с этим, денег не жалею. Например, Демьян увлекается космосом, и у нас уже огромная коллекция книг на эту тему. Дети видят, как я увлечена своей работой, уже хорошо понимают, что для успеха одной любви к выбранному делу недостаточно — нужно постоянно совершенствоваться. Так что считаю свой личный пример лучшим стимулом, чем деньги.

Елена Ищеева, телеведущая, исполнительный директор ООО «АйСиЭм Гласс Калуга», руководитель проекта ООО «МедЭдвайз» Никогда детей мы материально не поощряли. У нас это не принято. Всегда считали, что поощрение деньгами как к хорошей учебе и получению знаний, так и к домашней работе не больше чем профанация. Мне кажется, что не работают такие стимулы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости У нас в стране сейчас слабая школа, нынешние школьные пятерки — совсем не пятерки, поэтому дети много занимались и занимаются с репетиторами. Вот на это и идут деньги. У детей есть свои банковские карточки на карманные расходы. Но суммы не увеличиваются за хорошие оценки или выполненную домашнюю работу. Денежная стимуляция, как и шантаж, что денег не дадим, здесь не проходит. Важен личный пример и убеждение. С ребенком надо договариваться и ему все объяснять. Желание хорошо учиться или помогать родителям не покупается.

Олег Сирота, фермер, владелец Истринской сыроварни Я против этого со всех точек зрения, и деньги за учебу не выдаю ни старшим дочерям, ни первокласснику Киприану. Но применяю «финансовые меры поощрения». Например, если старшая дочь закончит четверть на одни пятерки, мы с ней вдвоем съездим на выходные в Сочи или в Баку. Это выберет она сама. Не получится с отличными оценками — такой поездки не будет. Так что в целом у меня работают обе методики — и кнут, и пряник. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Я своих девчонок настраиваю зарабатывать деньги во время каникул: начать с уборщиц в офисе, через год помощниками на кухне или на сыроварне, а с 16 лет — уже работать официантами. Дети должны иметь возможность зарабатывать и сами распоряжаться деньгами. Но все это, конечно, не в ущерб учебе!

Павел Курьянов (рэпер Пашу), совладелец и генеральный директор музыкального лейбла Black Star, линии одежды Black Star Wear, ресторанов Black Star Burger Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Раздумываю, готовясь к школе. Но пока деньги дочери я не даю. Стараюсь приучать, чтобы она понимала: хорошее можно получить за то, что делаешь что-то необходимое и нужное. За разные полезные вещи, которые прошу делать, пока «расплачиваюсь» конфетами или мультиками либо что-то разрешаю сделать. А когда повзрослеет, считаю более оптимальным дать возможность как-то зарабатывать, чтобы она могла, например, что-то покупать чаще.

Ирек Аллаяров, управляющий партнер сети частных детских садов и школ Rybakov PlaySchool Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Нет, поощрение деньгами — неверная практика. Я могу в игровой форме дать детям какое-то задание, и за его выполнение они получают вознаграждение. Но и это далеко не частая практика. Если же оценки поощрять, то ребенок будет учиться не потому, что ему интересно, а потому, что ему за это платят. В дальнейшем он превратится в человека, который что-то делает только потому, что ему за это платят. Именно поэтому в Rybakov PlaySchool безотметочная система обучения. Ребенок учится не ради отметки или какой-то внешней оценки педагога, а потому что ему интересно справиться с заданием, сделать что-то новое и получить обратную связь.

Сергей Белоголовцев, теле- и радиоведущий, актер, шоумен Такого у нас в семье никогда не было. Считаю, неправильно поощрять материально, и абсолютно против поощрений. Должны работать убеждение и личный пример. Нужны постулаты, что только так и должно быть, потому что мы семья и во всем помогаем друг другу, а от хорошей учебы зависит будущее. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости У нас трое детей. Когда дети пошли в школу, не было никаких денежных стимуляций, как не было никаких обещаний по оплате чего-то или за что-то. И ребята всегда относились с абсолютным пониманием. У них и карманных денег особо не было. Старший сын уже в институте пошел на каток с будущей женой, а у входа понял, что у него нет денег на билеты. В результате заплатила она. Спустя несколько лет она сказала, что была удивлена нашим подходом к воспитанию. Наши дети выросли независимыми, самостоятельными, и у них никогда не возникало ни квартирных вопросов, ни финансовых требований. Они всегда нам помогали по дому и неплохо учились. Стимулировать материально — неэффективный способ, он развращает ребенка. Вкусив это, он за любой шаг и действие будет просить денег и задавать вопрос, сколько я получу, если отвезу бабушке продукты или если встречу маму у метро.

Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай» Мы несколько раз пытались это осуществить с нашими детьми разных возрастов. И каждый раз через несколько месяцев отказывались. Начиналась какая-то путаница с деньгами, обязанностями и так далее. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Считаю себя виноватым, что не смог добиться результата. Думаю, если бы «бухгалтерия и мониторинг» со стороны родителей были организованы получше, то мы добились бы эффекта. Даже в десять лет полезно понимать, что в этом мире, где все трудятся за деньги, если хорошо учишься, то зарабатываешь. Есть логика в том, что если плохо учишься, то не зарабатываешь. Так что не вижу причин быть против подхода, что хорошая учеба должна вознаграждаться деньгами.

Олеся Ошанина