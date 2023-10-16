Достройку мечети «Ар-Рахим» в Уфе предложили софинансировать Катар и ОАЭ

Достройку соборной мечети «Ар-Рахим» на проспекте Юлаева в Уфе готовы софинансировать Катар и Арабские Эмираты, сообщил в интервью телеведущей Розе Хузиной председатель ДУМ Башкирии Айнур Биргалин.

В настоящее время, по его словам, проводится экспертиза объекта, чтобы определить, в каком состоянии находятся несущие конструкции, бетон. «Генподрядчик «Алтын-курай», который строил мечеть, он нам документы, исполнительскую и проектную документацию не передал. Нам сегодня надо восстанавливать исполнительскую, проектную документацию. Нам надо корректировку проекта делать, потому что многие нормы поменялись, многих материалов сейчас нет или они неэффективны»,— сообщил Айнур Биргалин.

Степень завершенности мечети составляет 35-40%. Первоочередная задача — завершить крышу, чтобы не уходило тепло, и здание не затапливало.

После достройки, отметил Айнур Биргалин, содержание мечети будет требовать порядка 15-20 млн руб. расходов ежемесячно. Это плата за электричество, тепло, благоустройство, уборку, охрану, зарплата сотрудникам. Компенсировать затраты ДУМ намерено за счет застройки прилегающего квартала, где раньше планировался квартал «Муслим-сити». «У нас сейчас идет утверждение проекта планировки и межевания. Мы ожидаем, что построим жилье, школу, садики, коммерческие объекты, которые принесут прибыль для достройки и содержания мечети»,— отметил господин Биргалин.

Влада Шипилова

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