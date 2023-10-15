Карпин обещал уйти из «Ростова», если Россию пустят на международные турниры

Валерий Карпин заявил, что, если российскую сборную по футболу допустят к международным турнирам, он не станет совмещать пост главного тренера национальной команды и «Ростова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Карпин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Валерий Карпин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Если нас вернут завтра, то я уйду из "Ростова". Есть договоренность»,— сказал Карпин на пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой Кении (цитата по «Матч ТВ»).

Он также прокомментировал заявление бывшего футболиста московского «Спартака» Александра Мостового о том, что российская сборная не побеждает на матчах, поскольку Валерий Карпин совмещает два поста.

«Смеюсь. Какая там логика-то? Он говорит, что нигде этого нет? А где-то сборная забанена? Когда сборная не была забанена, я тренировал в сборной»,— сказал тренер.

Валерий Карпин тренировал «Ростов» с 2017 года. В июле 2021 года он был назначен главным тренером российской сборной, а в августе покинул «Ростов» после поражения в первых двух турах чемпионата России. В марте 2022 года он вернулся в клуб, совмещая две должности. Российская сборная отстранена от турниров под эгидой UEFA и FIFA и проводит только товарищеские матчи.