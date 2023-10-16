Порт выручают сухие грузы

При общем росте грузооборота на 20,6% к прошлогоднему уровню Большой порт Санкт-Петербург уменьшил перевалку нефти на 10,4%. Эксперты в краткосрочно перспективе прогнозируют дальнейшее снижение экспорта нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стивидоры порта за 9 месяцев 2023 года увеличили грузооборот сухих грузов на 32% до 28,336 млн тонн

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Стивидоры порта за 9 месяцев 2023 года увеличили грузооборот сухих грузов на 32% до 28,336 млн тонн

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общий грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за январь — сентябрь увеличился относительно показателей за девять месяцев прошлого года на 20,6%, до 35,5 млн тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов России (АСОП). При этом, как следует из статистики АСОП, отставание от показателей за девять месяцев досанкционного 2021 года (46,5 млн тонн) составило 22%. Тем не менее разрыв сокращается: по итогам первого полугодия он составлял относительно результатов за январь — июнь 2021 года 27%.

По данным отраслевой аналитики, имеющейся в распоряжении «Ъ-СПб», рост обеспечен исключительно увеличением объемов перевалки сухих грузов: стивидоры порта за девять месяцев увеличили их грузооборот на 32%, до 28,336 млн тонн. В частности, грузооборот терминала АО «Балтийский судомеханический завод» увеличился в 18,4 раза, до 1,36 млн тонн. ООО «Феникс», через которое проходят белорусские минеральные удобрения, увеличило грузооборот в 2,6 раза, АО «Балтийский балкерный терминал» — на 86,6%, АО «Нева-Металл» — на 50,9%, а крупнейшие терминалы порта — АО «Морской порт Санкт-Петербург» и ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» — на 27,3 и на 23% соответственно. АО «Первый контейнерный терминал», по итогам полугодия демонстрировавшее снижение к прошлогодним результатам на 71,7%, уменьшило отставание до 48,5% год к году, перевалив 1,22 млн тонн против 2,37 млн в январе — сентябре прошлого года. Другие активы Global Ports — АО «Петролеспорт» и ООО «Моби Дик» — увеличили грузооборот на 7,6 и 25,9% соответственно.

Однако наметившаяся в первом полугодии тенденция к сокращению разрыва по перевалке наливных грузов не оправдала ожиданий. Если в январе — июне порт отставал по грузообороту «наливняка» год к году лишь на 2,4%, то за девять месяцев перевалка снизилась на 10,4%. Снижение показателей произошло за счет уменьшения грузооборота основного стивидора Большого порта — АО «Петербургский нефтяной терминал». Компания, за полугодие увеличившая грузооборот на 4,1% (что эксперты объясняли успешным изменением логистики), за девять месяцев снизила перевалку нефтяных грузов на 5,8%, до 5,9 млн тонн. Не помогло и двукратное увеличение грузооборота другого стивидора — ООО «Балтимор», объем перевалки в 460 тыс. тонн не смог компенсировать потери ПНТ.

Глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров объясняет потерю портом наливных грузов изменениями конъюнктуры внешних рынков в целом по некоторым видам наливных грузов. «Очевидно, ухудшение будет продолжаться, в том числе и потому, что из-за временного запрета на экспорт бензина и дизельного топлива некоторые НПЗ ускоренно выходят на ремонтные работы. Это приведет к тому, что по объему производства нефтепродуктов динамика ухудшится, соответственно, и по экспорту»,— говорит эксперт.

Вячеслав Калашников