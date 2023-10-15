Мэрия Сочи добивается в кассации взыскания с застройщика 311 млн рублей

Администрация Сочи обратилась Арбитражный суд Северо-Кавказского округа с жалобой на решения нижестоящих инстанций, согласно которым мэрии отказано во взыскании 311 млн рублей с ООО «Мацестареалстрой» — застройщика ЖК «Измайловский парк». Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

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Заседание суда назначено на 5 декабря.

Мэрия Сочи в феврале 2023 года обратилась в арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о взыскании с застройщика убытков, причиненных вследствие неисполнения инвестиционного договора. Однако краевой суд в мае во взыскании убытков с застройщика администрации Сочи отказал. Согласно материалам дела, суд пришел к выводу, что наличие со стороны ООО «Мацестареалстрой» неправомерных действий по неисполнению условий инвестиционного договора доказано не было. Кроме того, не был установлен и факт возникновения у городской администрации убытков в виде рыночной стоимости неполученного имущества.

В департаменте инвестиций и развития МСП администрации Сочи ранее «Ъ-Кубань» рассказали о том, что новый инвестор не исполнил обязательства по передаче в муниципальную собственность 7,2% общей площади квартир. Инвестору была направлена соответствующая досудебная претензия с предложением уплатить в городской бюджет 311 млн руб. в случае документально подтвержденной невозможности исполнить договорные обязательства в натуре.

Между администрацией Сочи и ОАО «Мацестинский чай» в 2006 году был заключен договор инвестирования в строительство многофункционального жилого комплекса «Измайловский парк» по улице Измайловской в Хостинском районе города-курорта. В качестве компенсации за социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру инвестор обязался передать в муниципальную собственность 7,2% общей площади квартир в объекте.

В 2008 году инвестор уступил свои права и обязанности по исполнению договора в полном объеме ООО «Мацестареалстрой». Застройщик построил жилой объект, который включает в себя три многоквартирных жилых дома и который был введен в эксплуатацию на основании разрешения от 22 апреля 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Мэрию оставили без квартир».

Тат Гаспарян

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