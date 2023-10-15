Актер фильмов «Начало» и «Правила виноделов» Майкл Кейн завершил карьеру

Британский актер Майкл Кейн объявил о завершении карьеры в 90 лет. Он двукратный лауреат «Оскара», снимался во множестве фильмов Кристофера Нолана.

«Я постоянно говорю, что собираюсь выйти на пенсию. Что ж, теперь я на пенсии»,— сказал господин Кейн в интервью радиостанции BBC (цитата по AFP). «Единственные роли, которые я могу получить сейчас — это 90-летние мужчины. Или, может быть, 85-летние»,— добавил актер.

За 70-летнюю карьеру господин Кейн сыграл больше чем в 160 фильмах. Последний фильм с его участием «Великий беглец» вышел 6 октября. Шестикратный номинант на премию «Оскар» и обладатель двух статуэток за лучшую роль второго плана в фильмах «Ханна и ее сестры» (1986) и «Правила виноделов» (1999). На его счету также есть три «Золотых глобуса» (лучшие мужские роли в фильмах «Воспитание Риты» и «Голосок» 1984 и 1999 годов соответственно, лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ за сериал «Джек-потрошитель» 1989 года). В последние годы запомнился ролями в картинах Кристофера Нолана, в том числе в фильмах «Довод» (2020), «Интерстеллар» (2014), трилогии о Бэтмене (2005, 2008 и 2012), в которой он сыграл дворецкого супергероя, а также в фильмах «Начало» (2010) и «Престиж» (2006).

Леонид Уварчев