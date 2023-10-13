Право требования по долгам банка «Крыловский» продадут за 6 млрд рублей

Уступку требований по кредитным обязательствам бывшего руководителя коммерческого банка «Крыловский» Игоря Гретнева выставят на торги за 5,8 млрд руб. Сведения об этом опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Аукцион проведут 4 декабря текущего года. Прием заявок начнется с 18 октября.

Организацию признали банкротом в 2017 году после отзыва лицензии Банком России из-за недостачи в кассе в сумме 8,7 млрд руб. В апреле 2023 года бывшего члена совета директоров АО АКБ «Крыловский» Наталью Никонович приговорили к пяти годам лишения свободы условно за хищение 6,1 млрд руб.

По данным «Спарк-Интерфакс», банк «Крыловский» был зарегистрирован в 1999 году в Краснодаре. В качестве основного вида деятельности указано прочее денежное посредничество. Владельцем предприятия является Михаил Рузин.

Анастасия Донскова

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