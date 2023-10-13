Военный суд приговорил матроса Балтийского флота к 16 годам за госизмену

Второй Западный окружной военный суд лишил воинского звания матроса Балтийского флота Егора Тюкина (1996 года рождения) и приговорил его к 16 годам колонии за госизмену (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебный процесс проходил в закрытом для слушателей режиме, поскольку материалы дела содержат секретные сведения, отмечает агентство. Максимальный срок по ст. 275 УК РФ — 20 лет лишения свободы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал о поступлении уголовного дела в отношении Егора Тюкина в суд 28 августа. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что его дело может быть связано с терактом на корабле Черноморского флота, о предотвращении которого ФСБ отчитывалась в июле.

В июле ФСБ сообщила о задержании мужчины с двумя самодельными взрывными устройствами общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. На представленном спецслужбой видео мужчина говорил, что был завербован Службой безопасности Украины, за исполненный теракт ему были обещаны деньги и украинское гражданство.