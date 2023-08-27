Военный суд рассмотрит дело о госизмене против военного медика

Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ) против Егора Тюкина. Внимание на дело обратила «Медиазона» (признана иностранным агентом).

Суд зарегистрировал дело 23 августа. Заседание по делу пока не назначили. Дело рассматривает окружной военный суд, поэтому обвиняемый является военнослужащим. Другие детали дела неизвестны.

Как отмечает «Медиазона», человек по имени Егор Сергеевич Тюкин учился в Архангельске и поступал в Северный федеральный университет им. М. В. Ломоносова на специальности «фармация» и «медицинская биохимия». Мужчина с такими же Ф. И. О. участвовал в университетском турнире по физике от команды Высшей школы естественных наук и технологий.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», 27-летний Егор Тюкин начал служить в Северном флоте в 2021 году после окончания университета. По информации канала, молодой человек может быть связан с возможным терактом на корабле Черноморского флота, о предотвращении которого в июле отчитывалась ФСБ.

Анастасия Ларина