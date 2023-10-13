В Армавире за 60 млрд рублей построят завод по производству лимонной кислоты
В Армавире запустили строительство завода по производству лимонной кислоты. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
Фото: PerfectStock
Инвестором проекта выступает компания «Рустарк». Стоимость строительства оценивают в 60 млрд руб.
«Предприятие планирует производить 88 тыс. тонн лимонной кислоты в год. Такие объемы позволят не только покрыть всю потребность страны, но и поставлять продукцию на внешние рынки»,— говорится в сообщении.
Сырье для производства будут поставлять кубанские сельхозпроизводители. На предприятии также будут выпускать крахмалы, биополимеры, компоненты кормов и другие продукты переработки зерна.
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