Нижегородская область расторгла контракт по ликвидации «Черной дыры»

Нижегородский госзаказчик «Экология региона» в одностороннем порядке расторгло договор по ликвидации «Черной дыры» — объекта накопленного экологического вреда в Дзержинске, представляющего из себя карстовую воронку с химическими отходами. Госконтракт ценой 7,2 млрд руб. был заключен с ООО «ГЭС-Экотех» на ликвидацию трех объектов в Дзержинске. Два из них, бывший полигон бытовых отходов «Игумново» и шламонакопитель «Белое море», подрядчик рекультивировал в 2020 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Что касается «Черной дыры», то в начале 2021 года работники «ГЭС-Экотех» остановили работы по ее ликвидации методом термолиза — высокотемпературного пережигания отходов в специальной установке. Компания ссылалась на некорректную проектно-сметную документацию и настаивала на ее переработке. В ноябре прошлого года руководство корпорации ГЭС во главе с президентом Сергеем Черниным было арестовано по обвинению в хищении сотен миллионов рублей при исполнении этого контракта, уголовное дело до суда еще не дошло.

Как отмечено в уведомлении подрядчику, стоимость работ по ликвидации «Черной дыры» составляла 2,863 млрд руб. У «ГЭС-Экотех» было принято работ на 2,5 млрд, сумма неотработанного аванса составила 240,7 млн руб, еще 119 млн — остаток неиспользованных заказчиком средств. Расторгая договор, в ГБУ «Экология региона» указали, что в марте 2023 года скорректированный подрядчиком проект получил отрицательное заключение экологической госэкспертизы, а его недостатки не устраняются более двух лет.

Теперь в ГБУ намерены оценить техническое состояние оставшейся региону установки термолиза, при необходимости отремонтировать и модернизировать ее, а затем продолжить пережигание содержимого «Черной дыры». Для этого придется заказывать новый проект работ и искать другого исполнителя.

Иван Сергеев