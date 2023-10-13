Сквер Раисы Штрейс открыли после благоустройства на юге Петербурга

На пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе в Санкт-Петербурге после благоустройства открыли сквер Раисы Штрейс. Как сообщили в пресс-службе Смольного, садовники дополнительно высадили на территории зеленой зоны деревья и кустарники, разбили новые клумбы.

Пространство назвали в честь Героя Социалистического труда, руководителя производственного объединения «Лето». Раиса Штрейс возглавляла предприятие c 1971 по 2013 год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в администрации Красногвардейского района Петербурга показали первые эскизы, как будет выглядеть сквер в начале Гранитной улицы, которому недавно было присвоено имя историка-этнографа и автора дешифровки письменности народа майя Юрия Кнорозова.

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