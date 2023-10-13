В Самарской области вырос объем безналичных платежей

За первое полугодие 2023 года в Самарской области выпущено 8,7 млн банковских карт, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает самарское отделение Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На одного жителя Самарской области приходится в среднем по 3 банковских карты»,— говорится в сообщении.

В основном, самарцы пользовались банковскими картами для оплаты товаров и услуг (95 операций из 100). За первые шесть месяцев этого года совершено 422 млн таких операций на общую сумму 300 млрд руб. По данным на 1 июля текущего года, в торговых точках региона размещены 85 тыс. электронных терминалов для оплаты банковскими картами. Количество торговых точек, в которых одновременно с оплатой покупки банковской картой на кассе можно снять наличные, за год увеличилось в 2,9 раза, до 836 точек.

Сабрина Самедова