Путин предложил разместить в Сочи штаб-квартиру организации по русскому языку

13 октября планируется подписать договор об учреждении международной организации по русскому языку. Как сообщает ТАСС, ее штаб-квартиру президент РФ Владимир Путин предложил разместить в Сочи.

«Важно, что деятельность организации по русскому языку не ограничивается только пространством Содружества, а будет открыта для присоединения всех государств, разделяющих ее цели и принципы»,— отметил Владимир Путин.

На саммите СНГ он отметил, что организация займется популяризацией русского языка в мире. Глава РФ рассчитывает на ее оперативный запуск.

2023 год был объявлен годом русского языка в СНГ. Владимир Путин подчеркнул, что Россия благодарна партнерам за поддержку принимаемого заявления о продвижении русского языка как важнейшего консолидирующего элемента всего постсоветского пространства и средства межнационального общения. Он отметил, что идею принять документ подал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Татьяна Ручкина

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