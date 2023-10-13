Башкирии выделят 6,7 млрд рублей на Восточный выезд и участок трассы М-7

Башкирия получит в текущем году из федерального бюджета дополнительно 1,8 млрд руб. межбюджетных трансфертов на завершение строительства Восточного выезда из Уфы на трассу М-5. Опубликовано соответствующее распоряжение правительства России. В настоящее время техническая готовность нового выезда оценивается в 80%. Его строительство планируется завершить в текущем году.

Еще более 4,8 млрд руб. бюджетных ассигнований республике будет выделено на строительство и реконструкцию участков трассы М-7 Москва – Уфа в обход сел Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Готовность дороги составляет 26%.

В общей сложности между регионами на ускоренное строительство трасс и дорог. распределено 57 млрд руб.

Влада Шипилова

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