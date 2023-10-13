В Астраханской области произведут больше геосинтетических тканей

В Астраханской области расширяется производство геосинтетических тканей. ООО «Гекса-Лотос» — дочерняя структура ООО «Гекса — нетканые материалы» — запустило оборудование, которое позволит выпускать на 150 тонн нитей больше. Об этом сообщает пресс-служба особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос», резидентом которой является предприятие.

В общей сложности производство может вырасти в два раза; потенциальный объем продукции оценивают в 300 тонн в месяц или 25 млн квадратных метров нитей в год.

Помимо того оборудование позволяет расширить ассортимент: к геосинтетическим нитям планируют добавить гидропароизоляцию для малоэтажного строительства, влагозащитный материал для зданий — Изоспан.

Фонд развития промышленности Астраханской области в 2022 году выделил компании льготный заем в размере 40,5 млн руб., средства пошли на строительство третьей очереди предприятия.

Никита Маркелов

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