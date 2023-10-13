Глава Рыбинска показал, как будет выглядеть новая школа в Прибрежном

Архитектурно-градостроительный облик новой школы в Прибрежном прошел защиту в областном министерстве и получил положительную оценку. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что школу на 1 тыс. мест планируют построить в Рыбинске в микрорайоне Прибрежный с 2021 года. Новая школа в микрорайоне Прибрежный необходима, поскольку район застраивается, а ближайшая общеобразовательная школа на улице Бориса Рукавицына уже не вмещает всех учеников при работе в две смены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Господин Рудаков сообщил, что теперь документы должны пройти госэкспертизу, по ее результатам определят окончательную стоимость строительства новой школы. «После этого подадим документы на включение в федеральную программу»,— добавил Дмитрий Рудаков.

Алла Чижова