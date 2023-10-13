Компания получила без торгов участок в Инорсе для строительства АЗС

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил предоставить участок в Уфе в аренду без торгов ООО «Звезда», распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Земли расположены на окраине жилого микрорайона Инорс на перекрестке улиц Сельской-Богородской и Мушникова. Площадь участка составляет 8,2 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — около 20 млн руб.

Компания планирует реализовать масштабный инвестиционный проект, построив на территории автосервисный комплекс с автозаправочной станцией. Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии поручено заключить договор аренды участка.

ООО «Звезда» зарегистрировано в Уфе в июне 2008 года. Бенефициаром компании выступает Роман Жолобов. Общество занимается техобслуживанием документов. С 2020 года компания отчитывалась о нулевых финансовых результатах.

Наталья Балыкова

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