С начала года стоимость аренды однокомнатных квартир в Краснодаре увеличилась на 9,2%, следует из исследования портала «Мир квартир». По этому показателю среди крупных городов России столица Кубани занимает 15-е место. Стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 22,2 тыс. руб., что на 5% больше, чем во втором квартале текущего года. Эксперт по инвестициям в недвижимость Евгений Ткачев рассказал «Ъ-Кубань» о причинах увеличения стоимости аренды жилья в краевом центре.

«В Краснодаре можно выделить районы с самыми высокими тарифами на долгосрочную аренду. В Западном округе стоимость аренды выше всего — в среднем 20 тыс. руб. за студию и 35 тыс. руб. за квартиру с отдельными комнатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ткачев

Фото: предоставлено автором Евгений Ткачев

Фото: предоставлено автором

В Центральном округе студии в среднем дороже на тысячу рублей, однако варианты с отдельной комнатой здесь можно найти за 28 тыс. руб. В текущем месяце наименьшие расходы на аренду жилья в Карасунском (в среднем 22 тыс. руб. — за однокомнатную и 17 тыс. руб. — за студию) и Прикубанском округах (в среднем 22 тыс. руб. и 18 тыс. руб.).

Самый большой спрос на недвижимость стабильно наблюдается в Центральном округе — рост составил 57% по сравнению с предыдущим месяцем. В Прикубанском округе за месяц спрос вырос на 33%, в Карасунском — на 24%, в Западном — на 23%.

Цена аренды квартир в Краснодаре растет из-за роста стоимости недвижимости и роста стоимости отделки и мебелирования.

Немаловажную роль играет также и повышение ключевой ставки ЦБ. Уже сейчас можно встретить случаи одобрения кредита под 14,8%. Из-за высоких ставок многие отказываются от покупки недвижимости. Кто-то решает подождать, пока ставка или цены на недвижимость опустятся, а кто-то и вовсе отказывается от идеи купить свое жилье.

Исходя из нашего опыта, чем выше процентная ставка по ипотеке, тем меньше клиентов готовы ее взять, предпочитая аренду. Стоит учитывать и то, что, даже приобретая недвижимость по государственной программе, то есть новостройку, клиенты, пока строится дом и ведутся ремонтные работы, продолжают снимать жилье.

Кроме того, увеличение цен было обусловлено также миграцией населения из Луганской и Донецкой народных республик.

Еще одна ключевая причина роста цен на аренду жилья в Краснодаре, которую мы можем выделить,— дефицит предложений. Во втором квартале 2023 года спрос на долгосрочную аренду на платформе «Авито» вырос в городе на 13%, предложение — всего на 3% по сравнению с прошлым кварталом текущего года».

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