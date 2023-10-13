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Коммерсантъ FM
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Джонсон заявил, что остается русофилом

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что остается русофилом и восхищается русской культурой. Он заявил об этом в интервью украинскому каналу «Рада» в ответ на вопрос о том, изменилось ли его отношение к русской культуре.

«Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться»,— считает господин Джонсон (цитата по ТАСС).

Он также рассказал, что поддерживает контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мне, наверное, не стоит говорить, как мы поддерживаем связь, но мы ее поддерживаем»,— уточнил экс-премьер.

Борис Джонсон во время визита в Россию в 2017 году, будучи в должности главы МИД Великобритании, назвал себя «преданным русофилом». Он тогда заявил, что хочет увидеть улучшение в отношениях между россиянами и британцами.

Борис Джонсон — в десяти цитатах

Борис Джонсон — в десяти цитатах

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Лаура Кеффер

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