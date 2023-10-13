Из свежей почты

Настя Колесова, 7 лет, детский церебральный паралич, симптоматическая эпилепсия, требуется лечение. 129 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 22 тыс. руб.

Когда дочке был месяц, у нее случился судорожный приступ. Насте долго подбирали лечение. Развивалась она с отставанием, в год ей диагностировали ДЦП. В три года мы прошли обследование и восстановительное лечение в Институте медицинских технологий (ИМТ, Москва), его оплатил Русфонд. Приступы стали значительно реже, раз в два-три месяца. Но в реабилитационные центры нас все равно не берут — нужна стойкая ремиссия. В ИМТ готовы скорректировать терапию, провести реабилитацию. Но все это платно, самим нам не справиться. Помогите! Оксана Гриценко, Астраханская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Чтобы скорректировать противосудорожную терапию и по возможности провести курс восстановительного лечения, необходима повторная госпитализация».

Ульяна Маренкова, 10 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 154 320 руб.

Внимание! Цена лечения 202 320 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 18 тыс. руб.

Ульяна родилась весом 720 граммов, три месяца провела в отделении патологии новорожденных. Ее голова была постоянно повернута направо, на правой стороне затылка образовалось уплощение. Ортопед сказал, обязательно нужно лечение, чтобы растущий мозг дочки не был сдавлен. Операция не потребуется, но, пока кости пластичны, нужно носить специальные шлемы-ортезы. Оплатить их я не могу — у меня еще сын, детей ращу одна. Прошу о помощи! Маргарита Маркова, Тульская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Ульяны деформация черепа, характерная для позиционной плагиоцефалии. Возможна коррекция деформации при помощи индивидуальных краниальных ортезов (шлемов). Ношение шлемов обеспечит анатомически правильное формирование головы».

Ева Пичугина, 6 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 147 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 380 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 23 тыс. руб.

В год и три месяца дочка упала, сломала бедро и голень. Едва вылечили переломы, как кость бедра сломалась опять. Врачи диагностировали несовершенный остеогенез. Я узнала о клинике GMS в Москве, где лечат эту болезнь. Терапию Евы четыре года оплачивает Русфонд, в бедра дочки установлены телескопические штифты. Число переломов сократилось, ушли боли, Ева встала на ноги. Но болезнь не отступает, за три месяца — четыре перелома… Нужно продолжать лечение. У меня двое детей, сижу дома с дочкой. Не оставляйте нас! Татьяна Пичугина, Пермский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Минеральная плотность костей Евы приблизилась к норме. Девочке нужно продолжить лечение бисфосфонатами в сочетании с физической реабилитацией».

Слава Борисов, 5 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 162 560 руб.

Внимание! Цена лечения 362 560 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб.

Во время беременности врачи сообщили жене, что у одного малыша из двойни стопы подвернуты. После рождения Славы мы показали его ортопеду, он сказал, что это косолапость и, пока сухожилия и мышцы пластичные, нужно начинать лечение. Косолапость исправляли чередой гипсований, рассечением укороченного ахиллова сухожилия, ношением специальной обуви. К году ноги выпрямились, но в прошлом году сын опять стал косолапить. Мы обратились в ярославскую клинику «Константа». Врач Илья Громов сказал, что на фоне роста у Славы случился рецидив и нужна операция на обеих стопах. Пожалуйста, помогите оплатить лечение сына! Илья Борисов, Московская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Необходимо оперативное лечение на обеих стопах — ахиллотомия, реконструкция среднего отдела. Перед операцией обязателен курс этапных гипсований по методу Понсети».

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